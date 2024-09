Interia patronem największego święta polskiego kina. Imprezę czas zacząć!

Nie ma wątpliwości, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to najważniejsze święto polskiego kina. Co roku ciągną tu wszyscy, którzy kochają polskie kino i chcą o tym kinie rozmawiać: reżyserzy, aktorzy, producenci, twórcy wielu filmowych dziedzin, dystrybutorzy, kiniarze, krytycy filmowi, dziennikarze i kinomani.

Codziennie na seansach, spotkaniach, uroczystych premierach, ale i na plaży, i na kawie można spotkać zarówno gwiazdy polskiego kina, jak i stawiających swe pierwsze kroki w zawodzie studentów szkół filmowych.

Interia ma zaszczyt już po raz drugi być patronem medialnym festiwalu. Na naszym stronach - w raporcie specjalnym Gdynia 2024 - codziennie będzie mogli znaleźć recenzje filmów konkursowych, relacje z festiwalowych wydarzeń, wywiady z aktorkami, aktorami, reżyserkami, reżyserami i innymi twórcami polskich filmów. Zapraszamy!



Reklama

Interia przyzna nagrodę najlepszemu filmowi krótkometrażowemu

Podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Interia już po raz drugi przyzna specjalną nagrodę Fenomen Festiwalu w Konkursie Filmów Krótkometrażowych.

Do Konkursu zakwalifikowało się 29 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka - Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wyboru filmów również dokonała dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradców - reżyserki Marty Minorowicz oraz reżysera i scenarzysty Kaspra Bajona.



"W tym roku zgłoszono do tego konkursu rekordową liczbę filmów - prawie 140 krótkich metraży! (...) Selekcja była więc bardzo trudna, nawet trudniejsza pod pewnymi względami niż do konkursów pełnych metraży. Niezwykle lubię oglądać polską krótką formę, bardzo lubię odwagę młodych twórców, ich chęć eksperymentowania, szukania własnego języka. Te filmy są niezwykle aktualne, przy tym różnorodne stylistycznie, pokazują też fascynacje młodych twórców, widoczne są ich inspiracje. To ważna część festiwalu" - powiedziała Joanna Łapińska w rozmowie z Anną Kempys z Interii.

Na liście znalazły się filmy (kolejność alfabetyczna):

"Ave Eva", reżyseria: Agnieszka Nowosielska, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"Comme Des Cowboys", reżyseria: Julia Sadowska, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Cud", reżyseria: Ewa Borysewicz, produkcja: Letko

"Dzisiaj wszyscy się ukryjemy", reżyseria: Iwo Kondefer, produkcja: Kijora Fil

"Fiber", reżyseria: Natalia Nylec, produkcja: Studio Munka SFP

"Gdybym miała jaja", reżyseria: Karolina Belka, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"Grajdło", reżyseria: Lena Jaworska, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"HEM", reżyseria: Konrad Kultys, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Jutro w nocy padał deszcz", reżyseria: Marcjanna Lelek, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Każdy kogoś zabił", reżyseria: Angelika Cygal, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Lament No. 1", reżyseria: Jakub Jakubik, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Leben", reżyseria: Anna Płonka, produkcja: Warszawa Szkoła Filmowa

"Maleńka apokalipsa", reżyseria: Izabela Zubrycka, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Miasto jeży", reżyseria: Mateusz Rybiński, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"My Secret Cyberlove", reżyseria: Bartosz Stankiewicz, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Na niebie i na ziemi", reżyseria: Yulia Yukhymets, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Nic poważnego", reżyseria: Kamil Czudej, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"No people found", reżyseria: Jakub Gomółka, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Pies pogrzebany", reżyseria: Kinga Pudełek, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Pomarańcza z Jaffy", reżyseria: Mohammed Almughanni, produkcja: Studio Filmowe Indeks, Synecdoche

"Przybieżeli", reżyseria: Bartosz Brzeziński, produkcja: Studio Munka SFP

"Przyciąganie", reżyseria: Aleksandra Szczepaniak, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Rouge", reżyseria: Sophie Horry, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Siła oporu", reżyseria: Elżbieta Benkowska, produkcja: Studio Munka SFP

"Stygnie ciało", reżyseria: Przemysław Kopacz, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"Taki szczęśliwy dzień", reżyseria: Piotr Pluta, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Tennis Mortis", reżyseria: Michał Łukowicz, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"The Border Game", reżyseria: Michał Wasilewski, produkcja: Agnieszka Sokołowska

"W drugą stronę", reżyseria: Natalia Dutkiewicz, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

Redakcja serwisu Film i Świat Seriali dokonała już wyboru. Laureata naszej nagrody poznamy podczas Młodej Gali, która odbędzie się 27 września wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni.



Interia współorganizatorem Plebiscytu Diamentowe Lwiątka

Portal Interia jest także współorganizatorem plebiscytu Diamentowe Lwiątka, który organizowany jest z okazji 20-lecia sekcji "Gdynia Dzieciom". O tym, kto wygra decydują w głosowaniu użytkownicy Interii. Plebiscyt wciąż trwa - głosy można oddawać do 26 września!

Plebiscyt składa się z trzech etapów. W pierwszym wzięło udział 50 filmów dla młodego widza - od tytułów klasycznych po najnowsze i wszystkie one były prezentowane podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Spośród tych tytułów wybrano 20, które zyskały najwięcej głosów - one przeszły do drugiego etapu. Następnie z tej dwudziestki wskazano trzy najlepsze tytuły, z których w trzecim etapie zostanie wybrany laureat. Zwycięzcą plebiscytu zostanie ten film, który uzyskał największą liczbę głosów w trzecim etapie - otrzyma on statuetkę "Diamentowe Lwiątka" oraz tytuł "Najlepszy polski film dla dzieci i młodzieży".



"Trwa dobry czas dla kina dla młodych widzów. To najlepszy prezent urodzinowy, jaki mogliśmy sobie wymarzyć na 20-lecie sekcji Gdynia Dzieciom. (...) Wspaniale, że udało się wygenerować takie zainteresowanie i tak wiele osób oddaje swoje głosy w tym plebiscycie. Nagrodę wręczymy podczas Młodej Gali - to jest wydarzenie, które odbywa się zawsze w festiwalowy piątek, czyli w tym roku 27 września, wieczorem. Tam właśnie film, który zdobył najwięcej głosów, otrzyma Diamentowe Lwiątka" - zapowiedziała w rozmowie z Interią Joanna Łapińska.

Jakie filmy trafiły do trzeciego etapu plebiscytu? Podajemy tytuły w kolejności alfabetycznej.

"Detektyw Bruno" , reż. Magdalena Nieć i Mariusz Palej

Bohaterem filmu jest ośmioletni Oskar, który mieszka w rodzinnym domu dziecka. W swoje urodziny znajduje kopertę, która zawiera wskazówkę prowadzącą do ukrytego przez jego rodziców prezentu. Chłopiec postanawia wynająć najlepszego znanego sobie detektywa, aby ten pomógł mu w rozwiązaniu zagadki. Niestety okazuje się, że Bruno, bohater ulubionego serialu Oskara, to w rzeczywistości cyniczny, nielubiący dzieci aktor, który właśnie przeżywa wielki kryzys wizerunkowy.

"O psie, który jeździł koleją" , reż. Magdalena Nieć

Życie Zuzi, której tata Piotr pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo - niezwykły pies-podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki.

"Za duży na bajki" , reż. Kristoffer Rus

W życiu Waldka wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki, która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki.

Ostateczne wyniki plebiscytu zostaną ujawnione 27 września 2024 roku podczas Młodej Gali 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wciąż zapraszamy do głosowania na najlepszy polski film dla dzieci i młodzieży! Głosować można do 26 września do godziny 12:00.

49. FPFF w Gdyni: Gwiazdy w studiu Interii

Podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w telewizyjnym studiu Interii w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej największe gwiazdy polskiego kina oraz organizatorzy wydarzenia będą opowiadać o filmach oraz komentować to, co dzieje się na festiwalu. Gospodarzem tego miejsca jest Artur Zaborski, dziennikarz filmowy i ubiegłoroczny laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa.



49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbywa się w dniach 23-28 września 2024 roku.