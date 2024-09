Gdynia Industry: spotkania, debaty, panele i nowy projekt dla studentów

Oprac.: Anna Kempys Gdynia 2024

Gdynia Industry to program paneli dyskusyjnych, konsultacji oraz spotkań networkingowych skierowany do przedstawicieli branży filmowej. Ma on na celu diagnozowanie bieżących wyzwań stojących przed branżą, aktywne poszukiwanie rozwiązań systemowych oraz wspieranie wymiany doświadczeń i informacji między bardziej i mniej doświadczonymi profesjonalistami.

