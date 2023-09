Gdynia 2023: Jan P. Matuszyński i Mistrzowska Piątka. Jaki film zaprezentuje?

Podczas 48. Festiwalu Filmowego w Gdyni Jan P. Matuszyński będzie pełnił nieco inną rolę. W ramach cyklu Mistrzowska Piątka zaprezentuje film Marka Koterskiego "Nic śmiesznego", a podczas całego tygodnia będzie sprawował jeszcze wiele innych funkcji. Opowiada o tym Arturowi Zaborskiemu.

"To jest taki film, który lubię mieć z tyłu głowy - między innymi dlatego, żeby mi się w głowie nie poprzewracało. On w sposób dobitny pokazuje, jak przyziemną i czasami straszną pracą jest robienie filmów. Pamiętam, jak ten film zobaczyłem pierwszy raz w liceum i nie mogłem uwierzyć w to, że ktoś mógł powymyślać takie dyrdymały; że to się może dziać na planie filmowym. Z biegiem lat, jak byłem bliżej szkoły filmowej, to byłem prawie pewien, że to jest zgodne z prawdą" - mówi o "Nic śmiesznego" Jan P. Matuszyński.

Jan P. Matuszyński jest twórcą wszechstronnym, który zasłynął realizując doceniany film dokumentalny "Deep Love" (2012). Jego debiutem fabularnym była "Ostatnia rodzina" (2016), która została wielokrotnie nagrodzona. W 2020 r. zrealizował serial "Król"; w 2021 roku jego film "Żeby nie było śladów", który zakwalifikował się konkursu 78. Festiwalu w Wenecji,a na 46. FPFF w Gdyni został wyróżniony Srebrnymi Lwami.

