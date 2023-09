48. FPFF w Gdyni: Za co Małgorzata Pieczyńska kocha polskie kino?

Co sprawia, że Małgorzata Pieczyńska odwiedza Gdynię?

- Tak szczerze? - zaczyna ze śmiechem aktorka. - To przyjaciele. Kino też - chodzę na wszystkie możliwe projekcje, ale tak naprawdę to jest tak fantastyczne spotkać przyjaciół, kolegów, aktorów, reżyserów... To takie święto środowiska - dodaje.

Znana z takich produkcji jak m.in. "Komediantka", "Wierna rzeka" "Piłkarski poker" aktorka zapewnia, że w polskim środowisku filmowy wiele osób się przyjaźni.

- My się zakochujemy w sobie. Jak się gra parę kochanków, albo jakieś inne emocje, to jak się nie zakochać? Gra się na właściwych emocjach, śmiechach, łzach. Dobry aktor po prostu jest, co niezwykle wiąże.

W rozmowie z Arturem Zaborskim Małgorzata Pieczyńska opowiada o emocjach, środowisku filmowym oraz tym, za co kocha polskie kino.

Małgorzata Pieczyńska: Niezapomniane role

Teatrem interesowała się już w szkole podstawowej. W 1984 roku ukończyła PWST w Warszawie. Występowała w kilku teatrach: w latach 1985-1987 w Teatrze Powszechnym, w roku 1994 w Teatrze Ateneum, a w 2005 w Teatrze Syrena.

Na ekranie debiutowała rolą Cyganki w filmie "Nadzór" (1983) Wiesława Saniewskiego. Od tamtej pory zagrala w ponad dwudziestu filmach, m.in. w: "Wiernej rzece" (1987) Tadeusza Chmielewskiego, "Pannie Nikt" (1996) Andrzeja Wajdy oraz w "Quo Vadis" (2001) Jerzego Kawalerowicza. Zagrała także w wielu serialach, były to m.in.: "Ekstradycja", "Szpilki na Giewoncie", czy "Rezydencja".

W 1986 roku otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego, a w 1996 roku nagrodę Róża poznańskiego Radia Merkury.

