Film przenosi widzów w czas przełomu lat 70. i 80. XX wieku, a jego akcja rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Hans Steiner (Jakub Gierszał) mieszka w tętniącym życiem Strasburgu, korzystając z możliwości, jakie daje Zachód. Wtapia się w lokalną społeczność, jednocześnie prowadząc działalność szpiegowską. Jan Bitner (Tomasz Schuchardt) mieszka z rodziną w Gdańsku, pracuje w stoczni. Pozornie nic nie łączy obu mężczyzn, jednak przeszłość skrywa tajemnicę, która postawi ich przed koniecznością zmierzenia się z własnymi słabościami i namiętnościami. Obaj staną przed pytaniem dotyczącym swojej tożsamości.

"Doppelganger. Sobowtór": Jan Holoubek o gatunkowości filmu

"Doppelganger. Sobowtór" jest thrillerem szpiegowskim osadzonym w klimacie zimnej wojny. W centrum znajduje się agent, powoli budujący swoją tożsamość i stający się częścią lokalnej społeczności. "To była nieduża liczba agentów, bardzo elitarna grupa. Oni wnikali w środowiska na zachodzie, za żelazną kurtyną, i inwigilowali [...] różne instytucje i punkty [...] wrażliwe dla państw wrogich w pojęciu komuny" - tłumaczył reżyser Jan Holoubek w rozmowie z Arturem Zaborskim.

"Nasza historia jest oparta na faktach. [...] Oczywiście nie wiemy wszystkiego, bo to są ludzie, którzy zdradzają zbyt wiele. [...] . Skorzystaliśmy więc z innych źródeł, dopisując wątki głównemu bohaterowi, tak żeby był ciekawy, pełny i trzymał widza w napięciu przez cały film" - kontynuował twórca "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy".

Zaraz dodał, że wątek szpiegowski nie był tym, który interesował go najbardziej. " To jest świetna rama, by o tym opowiadać, ale nie jest to dla mnie istota opowieści" - przyznał. "Zdecydowanie bardziej interesująca jest dla mnie ta strona psychologiczna. [...] Wydaje mi się, że w ciekawej formule gatunkowej opowiadamy o czymś, co jest ważne i uniwersalne dla każdego: kim jesteśmy naprawdę, ile na co dzień udajemy, a ile jest w nas prawdy. Jest też druga opowieść o człowieku, który orientuje się w pewnym momencie, że ta tożsamość została mu skradziona, i on ma też swoją drogą w poszukiwaniu tej tożsamości".

Reżyser nie czuje się także prekursorem, jeśli chodzi przedstawienie historii szpiegowskich w polskim kinie. "Mieliśmy oczywiście Hansa Klossa, który jest [...] wzorcem serialu szpiegowskiego. Mieliśmy bardzo udany film Władysława Pasikowskiego 'Jack Strong'" - wskazywał.

Holoubek zaznaczył, że interesowało go także zestawienie dwóch kultur i estetyk — Europy Wschodniej i Zachodniej. "Jako dziesięciolatek wyjechałem [...] do Wiednia i byłem w kompletnym szoku. W takim [...] że wróciłem do Polski po dwóch tygodniach i nie mogłem dojść do siebie po tym, co widziałem" - zdradził reżyser.

Zdjęcie Kadr z filmu "Doppelganger. Sobowtór" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

"To jest moje dziecięce wspomnienie, ale wiemy, jak było. Z jednej strony mieliśmy dość betonowy blok wschodni, a tam kwitło życie, moda, restauracja, design. Ludzie byli wolni. Opowiadamy o Francji końcówki lat siedemdziesiątych. To bardzo piękny okres, też wizualnie. Zderzenie tych dwóch światów [wschodu i zachodu] było równie ekscytujące, dlatego chciałem się podjąć zrobienia tego filmu, bo o komunie już opowiadałem i nie była to dla mnie taka nowość" - podsumował Holoubek.

Przyznał także, że Strasburg, w którym toczy się większość akcji filmu, zagrały polskie miasta. Plan był jednak inny. Zrewidowała go rosyjska agresja na Ukrainę w lutym 2022 roku.

"Doppelganger. Sobowtór": Jan Holoubek o obsadzie filmu

Główne role w filmie grają Jakub Gierszał i Tomasz Schuchardt. Pierwszy z nich został zaangażowany jako pierwszy. "Zacząłem od postaci Hansa. Na zdjęciach próbnych pojawił się Kuba [Gierszał] i szybko zrozumiałem, że jest urodzony do tej roli, bo i aparycja, i talent aktorski, i znajomość języków — to wszystko przemawiało ku temu, żeby to był on" - wspominał Holoubek.

Ze znalezieniem odtwórcy drugiego z głównych bohaterów także nie było większych problemów. "Czułem, że druga postać, Jana, ma dramaturgicznie troszeczkę mniejszy potencjał, pomyślałem, że potrzebuję aktora, który wypełni to swoją charyzmą i wtedy pomyślałem o Tomku [Schuchardcie], bo już miałem z nim doświadczenie pracy przy 'Wielkiej wodzie'. Wiedziałem, że jest to aktor wspaniały i wszechstronny" - przyznał twórca dwóch sezonów "Rojsta". "Bardzo podoba mi się, że oni niby są bliźniakami, ale to jest przekorne, oni są po kompletnie dwóch różnych biegunach podobieństwa".

Zdjęcie Kadr z filmu "Doppelganger. Sobowtór" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

Holoubek wyznał także, że na planie nie jest tyranem i chętnie słucha sugestii swoich aktorów. "Ja się otwieram, dla mnie to jest najciekawsza część tej pracy, jeszcze zanim wejdziemy na plan. Praca ze scenariuszem, z postacią, szukanie optymalnej wersji tekstu dla nich. Podrasowywanie pod już wybranych aktorów, tak żeby oni się już w pełni utożsamiali z tymi postaciami i nie mieli wątpliwości, po co jest dana scena. My to wszystko omawiamy przed i ja jestem bardzo otwarty na sugestie aktorów, bo uważam, że oni mają niesamowitą intuicję i trzeba za nią podążać, a przynajmniej jej nie blokować".

Jan Holoubek o kreacji filmowego świata

Zaborski spytał reżysera, dlaczego w swojej twórczości zawsze spogląda w przeszłość. "Mało mnie interesuje filmowanie rzeczywistości takiej, jaka nas otacza. Wycieczka w przeszłość daje możliwość tworzenia czegoś od zera. To może być przez nas wykreowane. To mnie pociąga: możliwość kreacji".

Zdjęcie Kadr z filmu "Doppelganger. Sobowtór" / Jarosław Sosiński / materiały prasowe

Zaraz zaznaczył, że odniesienia do współczesności znajdują się oczywiście w jego twórczości. "Ta przeszłość jest też bardzo realna. Ten PRL odbija się w dzisiejszej rzeczywistości i pojawia się tu i tam. Pewien mental powraca. To jest przerażające, ale można w tym PRL-u filmowym zobaczyć dużo współczesności".

Na koniec Holoubek skupił się na kreacji filmowego świata. Wspomniał, że stworzenie przekonującego obrazu PRL-u nie stanowiło problemu, bo on i jego współpracownicy mają doświadczenie nabyte podczas pracy nad "Rojstem". "Stworzenie Francji końca lat siedemdziesiątych, z całym blichtrem, z designem, z samochodami, ubraniami, fryzurami, było ogromnym wyzwaniem dla pionu scenograficznego. [...] Samochody francuskie z tamtych czasów — rzadkość. [...] Tych problemów było mnóstwo, ale dlatego chcieliśmy ten film zrobić, by się z tym zmierzyć" - wyznał.

"Doppelganger. Sobowtór" bierze udział w konkursie głównym 48. FPFF w Gdyni. Film wejdzie do polskich kin 29 września 2023 roku.

