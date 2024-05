Emocjonalne otwarcie festiwalu w Cannes. Polały się łzy

Wydarzenie w Cannes jest jednym z trzech najważniejszych festiwali filmowych w Europie, obok Berlina i Wenecji. Pierwsza edycja odbyła się w 1946 roku. W czasie niemal 80 lat festiwalu polscy twórcy dwukrotnie zdobywali Złotą Palmę, czyli jego najważniejsze wyróżnienie. W 1981 roku Andrzej Wajda triumfował ze swoim "Człowiekiem z żelaza". Z kolei w 2002 roku zwyciężył "Pianista" Romana Polańskiego.

77. MFF w Cannes: Jury Konkursu Głównego

W tym roku na czele jury Konkursu Głównego stanęła Greta Gerwig, twórczyni "Barbie". Oprócz niej w zaszczytnym gronie znaleźli się: nominowana do Oscara za "Czas krwawego księżyca" Lily Gladstone, francuska aktorka Eva Green, włoski aktor Pierfrancisco Favino i Omar Sy, gwiazda filmu "Nietykalni".

Poza nimi w jury zasiądą także turecka scenarzystka i fotografka Ebru Ceylan, prywatnie żona Nuri Bilge Ceylana, laureata Złotej Palmy za "Zimowy sen", Nadine Labaki, twórczyni nominowanego do Oscara "Kafarnaum", J.A. Bayona, twórca "Śnieżnego bractwa" oraz Hirokazu Koreeda, laureat Złotej Palmy za film "Złodziejaszki".

Poza nimi na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy światowego kina, między innymi Jane Fonda, Léa Seydoux, Vincent Lindon, a także znany z "Anatomii upadku" pies Messi.

Podczas gali otwarcia Gerwig nie ukrywała, że jest niezwykle poruszona powierzoną jej funkcją. "Z trudem znajduję słowa. Nie wiem, jak podziękować festiwalowi za taki zaszczyt [...]. Kocham kino, filmy są dla mnie świętością i trudno mi uwierzyć, że mam okazję spędzić 10 dni w świętym miejscu" - mówiła reżyserka "Lady Bird" i "Małych kobietek".



Zdjęcie Eva Green podczas gali otwarcia 77. MFF w Cannes / Vittorio Zunino Celotto / Staff / Getty Images

77. MFF w Cannes: Honorowa Złota Palma dla Meryl Streep

Podczas gali otwarcia odbyło się także wręczenie honorowej Złotej Palmy dla Meryl Streep. Dla amerykańskiej aktorki był to powrót do Cannes po 35 latach. W 1989 roku otrzymała nagrodę za rolę w "Krzyku w ciemności" Freda Schepisiego. Publiczność przywitała Streep kilkuminutową owacją na stojącą. "Długa kariera, długie oklaski" - podsumowała Cottin.

Streep odebrała wyróżnienie z rąk francuskiej aktorki Juliette Binoche. Zanim to nastąpiło, laureatka Oscara za "Angielskiego pacjenta" przytoczyła najważniejsze role z obszernej filmografii gwiazdy "Łowcy jeleni": "Sprawę Kramerów", "Wybór Zofii", "Pożegnanie z Afryką". "Zmieniłaś nasz sposób postrzegania kobiet w świecie kina" - mówiła Binoche łamiącym się głosem. "Zmieniłaś sposób postrzegania nas samych".

Zdjęcie Juliette Binoche i Meryl Streep podczas gali otwarcia 77. MFF w Cannes / Stephane Cardinale - Corbis / Contributor / Getty Images

Streep w pierwszych słowach wyraziła uznanie dla Binoche, przede wszystkim dla jej roli w "Bulionie i innych namiętnościach". Podziękowała także władzom festiwalu w Cannes za przyznanie jej honorowej Złotej Palmy. "Ta nagroda jest wyjątkowa. Jest unikalna w świecie kina i czuję się zaszczycona, że ją otrzymałam" - kontynuowała Streep. Podziękowała także swojemu agentowi i styliście.

Gwiazda filmu "Diabeł ubiera się u Prady" wspomniała swój pierwszy pobyt w Cannes w 1989 roku. Miała wtedy trójkę dzieci i zbliżała się do czterdziestego roku życia. Czuła wtedy, że zbliża się do końca swojej kariery. Podziękowała wszystkim kobietom, które przyczyniły się do tego, że ona i inne aktorki w jej wieku mogą wciąż grać i się rozwijać. Następnie przyjęła z rąk Binoche honorową Złotą Palmę. Obie aktorki oficjalnie otworzyły 77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Pierwszym filmem wydarzenia był "The Second Act" Quentina Dupieux.



Zdjęcie Meryl Streep z honorową Złotą Palmą / Stephane Cardinale - Corbis / Contributor / Getty Images

77. MFF w Cannes: 22 filmy w Konkursie Głównym

Wśród twórców, którzy powalczą w tym roku o Złotą Palmę, są jej dawni laureaci: Francis Ford Coppola z wyczekiwanym od dawna "Megalopolis" oraz Jacques Audiard i jego "Emilia Perez".

Oprócz nich w najważniejszej sekcji festiwalu pojawili się jego stali bywalcy, między innymi Ali Abbasi, David Cronenberg, Sean Baker, Michel Hazanavicius i Kiriłł Serebrennikow.

Zdjęcie Greta Gerwig podczas gali otwarcia 77. MFF w Cannes / Neilson Barnard / Staff / Getty Images

Nas szczególnie cieszy obecność w Konkursie Głównym Magnusa von Horna i jego "Dziewczyny z igłą". Reżyser urodził się w Szwecji, a w 2013 roku skończył Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. W 2015 roku jego debiut fabularny "Intruz" otrzymał nagrody za reżyserię i scenariusz podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego kolejne dzieło, "Sweat" z 2020 roku, uhonorowano Srebrnymi Lwami — drugą nagrodą wydarzenia — oraz wyróżnieniem za reżyserię.

Jego najnowszy film to koprodukcja polsko-szwedzka. Zdjęcia powstawały na Dolnym Śląsku. W rolach głównych wystąpili Trine Dyrholm, Vic Carmen Sonne i Besir Zeciri. Film jest oparty na losach Dagmar Overbye, duńskiej dzieciobójczyni, skazanej na śmierć w 1921 roku.

Laureata tegorocznej Złotej Palmy poznamy podczas gali zamknięcia festiwalu 25 maja 2024 roku.