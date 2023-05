"Asteroid City": O czym będzie film?

Akcja filmu rozgrywa się w fikcyjnym amerykańskim, pustynnym mieście około 1955 roku. Do miejscowości przyjeżdżają uczniowie i rodzice z całego kraju, aby wziąć udział w konwencji. Konwencja jednak zostaje spektakularnie zakłócona przez zmieniające się na świecie wydarzenia.

Obsada " Asteroid City " robi piorunujące wrażenie. W filmie występują m.in. Jason Schwartzman, Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Edward Norton, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Maya Hawke, Adrien Brody, Jeff Goldblum oraz Sophia Lillis.

Wes Anderson jest nie tylko reżyserem, ale też współautorem scenariusza filmu "Asteroid City". Napisał go ze swoim stałym współpracownikiem Romanem Coppolą. Razem wcześniej stworzyli scenariusze do filmów "Pociąg do Darjeeling", "Wyspa psów", "Kochankowie z Księżyca" i "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun".

"Asteroid City": Pozytywne recenzje po premierze w Cannes

"Asteroid City" zadebiutował podczas festiwalu filmowego w Cannes, a w sieci pojawiły się pierwsze recenzje, w których chwalono obraz Wesa Andersona. Wielu z krytyków uważa, że to najlepszy film w karierze reżysera. Podkreśla się "niekonwencjonalne podejście narracyjne".

David Ehrlich z IndieWire w recenzji napisał, że uważa "Asteroid City" za jeden z najlepszych filmów Wesa Andersona, który "oferuje radykalne nowe spojrzenie" w podejściu reżysera.