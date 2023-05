Michael Douglas: Media społecznościowe pozbawiły nas wolności

Michael Douglas: Najlepsze role

Michael Douglas ma na koncie występy w kilkudziesięciu kinowych i telewizyjnych produkcjach. Uznanie w branży zagwarantowała mu rola w niezależnym dramacie wojennym "Cześć, bohaterze!" z 1969 roku, za którą otrzymał pierwszą w karierze nominację do Złotego Globu. Jeszcze większy rozgłos zyskał on dzięki kręconemu w latach 1972-1976 serialowi "Ulice San Francisco", w którym sportretował młodego inspektora policji Steve’a Kellera. Za swoją kreację był trzykrotnie nominowany do nagrody Emmy.

Michael Douglas: Najlepsze role 1 / 10 Aktorskim debiutem Michaela Douglasa był poruszający dramat o rodzinnych kłopotach "Cześć, bohaterze" (1969). Wcielił się w nim w zagorzałego przeciwnika wojny w Wietnamie, który powraca do domu po studiach na renomowanej uczelni z długimi włosami i radykalnymi poglądami i zmuszony jest na nowo walczyć o swoje miejsce w lokalnej społeczności

Pierwszego Oscara Douglas zdobył w 1976 roku jako producent słynnego "Lotu nad kukułczym gniazdem". Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii aktorskiej otrzymał 12 lat później. Doceniono wówczas jego występ w thrillerze Olivera Stone’a "Wall Street", w którym wcielił się w bezwzględnego finansistę Gordona Gekko.