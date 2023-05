Helmut Berger nie żyje. Gwiazdor filmów Luchina Viscontiego miał 78 lat

W 1992 roku mogliśmy oglądać Bergera w kontrowersyjnym teledysku do piosenki Madonny "Erotica".

W swym filmie "Jackie Brown" Quentin Tarantino zamieścił fragmenty włoskiego obrazu "Wściekłego psa" z udziałem Bergera, dziękując gwiazdorowi w napisach końcowych za jego występ.

W 2013 roku aktora oglądaliśmy w niemieckiej wersji reality-show "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", jednak z powodów zdrowotnych zmuszony był opuścić program zaledwie po dwóch dniach.

Rok później pojawił się biograficznym filmie "Saint Laurent", wcielając się w tytułowego projektant a w podeszłym wieku.

W 2018 roku Helmut Berger zadebiutował na scenie w spektaklu "Liberté" Alberta Serry, wystawionym w berlińskim teatrze Volksbühne.