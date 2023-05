We wtorkowy wieczór publiczność zgromadzona w Grand Theatre Lumiere miała okazję obejrzeć pozakonkursowy obraz "Kochanica króla" nakręcony przez francuską aktorkę, scenarzystkę i reżyserkę Maiwenn . Produkcja opowiada historię Jeanne Vaubernier, młodej kobiety z klasy robotniczej, która dzięki inteligencji i urokowi osobistemu skutecznie wspina się po szczeblach drabiny społecznej, stając się ulubienicą samego króla Ludwika XV. W postać francuskiego monarchy wcielił się powracający z zawodowego wygnania Johnny Depp .

Johnny Depp entuzjastycznie przywitany w Cannes

Dla hollywoodzkiego aktora był to pierwszy występ na dużym ekranie od czasu wygranej w "procesie dekady". Media określały w ten sposób głośną sądową batalię między Deppem a jego byłą żoną Amber Heard. Gwiazdor pozwał ją o zniesławienie po tym, jak ta w artykule opublikowanym na łamach "The Washington Post" określiła samą siebie mianem ofiary przemocy domowej. Ława przysięgłych uznała, że aktorka w istocie zniesławiła byłego męża. Zgodnie z werdyktem Heard miała zapłacić byłemu mężowi ponad 10 mln dolarów zadośćuczynienia, ale pod koniec zeszłego roku zawarła z nim ugodę, na mocy której kwotę tę zredukowano do jednego miliona dolarów.

W triumfalnym powrocie Deppowi towarzyszyli reżyserka obrazu, a zarazem odtwórczyni roli Jeanne Vaubernier oraz występujący u jego boku Pierre Richard i Melvil Poupaud. Cała czwórka dumnie pozowała fotoreporterom do zdjęć i chętnie rozdawała autografy. "Kochanica króla" została nagrodzona przez canneńską publiczność siedmiominutowymi owacjami na stojąco. Depp na to wyjątkowo entuzjastyczne przyjęcie zareagował bardzo emocjonalnie. Jak donosi "Variety", wyraźnie poruszony gwiazdor z trudem powstrzymywał łzy.