Big Festivalowski: Jerzy Stuhr, Szymon Majewski, Sebastian Stankiewicz, Piotr Głowacki i inni

Big Festivalowski 2023: Program

W Płocku odbyła się konferencja prasowa dotycząca Big Festivalowski, na której przedstawiono program wydarzeń. Gośćmi imprezy będą między innymi: Jerzy Stuhr, który odbierze nagrodę za całokształt twórczości oraz Piotr Głowacki, Sebastian Stankiewicz, Vanessa Aleksander, Paulina Gałązka, Inga Sobala.



Wyjątkową częścią festiwalu będzie gala stand-up’u, skomponowana z zespołu sześciu komików i komiczek, których żarty biją rekordy popularności na żywo i na Youtubie. Wiolka Walaszczyk, Antek Syrek-Dąbrowski, Cezary Ponttefski, Bartek Walos, Agnieszka Matan i Bartek Zalewski przyjadą z całej Polski, żeby w festiwalowych szlafrokach dać publiczności ponad dwie godziny absurdu oraz inteligentnego humoru.



Dodatkowo goście festiwalu będą mogli odwiedzić Muzeum Memów (drugie na świecie, po odległym Hong-Kongu), wziąć udział w różnorodnych masterclassach i warsztatach, w tym aktorskich, filmowych, improwizacji komediowej. Wieczorami uczestnicy festiwalu spotkają się w Klubie Festivalowskim zrobionym na styl Legendarnego Nowojorskiego Studia 54, do którego organizatorzy zapraszają w szlafrokach i klapeczkach.

Wisienką na torcie będzie odcisk dłoni Szymona Majewskiego na piasku. Widzowie na rynku będą mogli obejrzeć "Paddigtona" z ukraińskim dubbingiem. W tej wersji głosu Misiowi użyczył obecny prezydent Ukrainy - Wołodymyr Zełenski.

"Miejsce, które przyciąga twórców kultury pozytywnej"

"Chciałbym, żeby to było miejsce w tym kraju (...), które przyciąga głównych twórców kultury pozytywnej, żeby tu mieli swoje spotkania (...). Jeżeli chcą poznać duże skupisko twórców tego nurtu i się inspirować, to wiedzą, że muszą przyjechać do Płocka na Big Festivalowski" - mówił Alek Pietrzak, dyrektor artystyczny i pomysłodawca festiwalu, Płocczanin.

Podczas konferencji wspomniano także o staraniach Płocka na uzyskanie tytułu na Europejską Stolicę Kultury w 2029. "My już dzisiaj mamy się czym pochwalić. Możemy spokojnie do tego miana Europejskiej Stolicy Kultury aspirować, a przy okazji w efekcie uzyskać taki efekt synergii" - powiedział Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Zdjęcie Konferencja prasowa Big Festivalowski 2023 / materiały prasowe

Na konferencji prasowej obecni byli: zastępca prezydenta Płocka ds. polityki społecznej pan Roman Siemiątkowski, dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury, pan Radosław Malinowski, pan wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego, Grzegorz Dębski oraz reprezentanci głównych partnerów festiwalu: prezydent miasta Płocka, Andrzej Nowakowski, Kierownik Promocji Muzeum Mazowieckie, Milena Kolibczyńska.

Festiwal inspirowany jest kultową komedią "Big Lebowski" autorstwa braci Coen. W trakcie tych trzech dni organizatorzy zaproszą do świata komedii i miękkich emocji, bez sztywnych bankietów i VIP-owskiego traktowania.