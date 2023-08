Big Festivalowski: Jerzy Stuhr gościem festiwalu. Zdradził, z czego żył, zanim został gwiazdą

Martyna Zielonka Big Festivalowski 2023

Jerzy Stuhr jest gościem specjalnym 2. edycji festiwalu Big Festivalowski w Płocku. Aktor, który w niedzielę na Gali Zamknięcia imprezy odbierze specjalną nagrodę za całokształt twórczości, spotkał się z uczestnikami festiwalu przy okazji pokazu filmu "Pogoda na jutro". Projekcja sprowokowała go do powrotu wspomnieniami do początków kariery.

Zdjęcie Jerzy Stuhr na festiwalu Big Festivalowski / Michał Charyton / materiały prasowe