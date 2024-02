Berlinale 2024: Złoty Niedźwiedź dla "Dahomey"

Laureatem Złotego Niedźwiedzia na 74. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie został film dokumentalny "Dahomey" w reżyserii Mati Diop. W produkcji przedstawiona jest historia 26 skarbów królewskich, które zostały skradzione w epoce kolonialnej z afrykańskiego królestwa i przewiezione do Francji. Produkcja pokonała w rywalizacji o Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu takie produkcje jak m.in. włoski "Another End" z Gaelem Garcíą Bernalem i gwiazdą "Najgorszego człowieka na świecie" Renate Reinsve, meksykańsko-amerykański "La Cocina", "A Different Man" Aaron Schimberg z tytułową rolą Sebastiana Stana czy “A Traveler’s Needs" Honga Sang-soo z Isabelle Huppert.

Srebrnym Niedźwiedziem - Nagrodą Jury uhonorowano film “The Empire" Bruno Dumonta; Srebrny Niedźwiedź - Nagroda Grand Prix Jury trafił do Hong Sangsoo za film “A Traveler’s Needs" ("Yeohaengjaui pilyo").

Srebrnego Niedźwiedzia w kategorii najlepszy reżyser odebrał Nelson Carlos De Los Santos Arias za film "Pepe". Nagrodę za najlepszy scenariusz przyznano Matthiasowi Glasnerowi za “Dying"; za najlepszą rolę drugoplanową uznano kreację Emily Watson w filmie "Small Things Like These", a główną - Sebastiana Stana ("A Different Man").

Złoty Niedźwiedź za najlepszy film krótkometrażowy trafił w ręce twórców “An Odd Turn", a Martin Gschlacht odebrał Srebrnego Niedźwiedzia za wybitne osiągnięcie artystyczne.

Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości podczas 74. festiwalu filmowego w Berlinie otrzymał Martin Scorsese. W tym roku przewodniczącą jury była Lupita Nyong'o, a w jego skład wchodzili Brady Corbet, Ann Hui, Christian Petzold, Albert Serra, Jasmine Trinca i Oksana Zabużko.

Berlinale 2024: Kontrowersje na początek Festiwalu

Tegorocznej edycji Berlinale towarzyszyły kontrowersje związane z decyzją organizatorów, by na imprezę zaprosić członków skrajnie prawicowej partii AfD. Pod wpływem środowiskowej presji dyrekcja Berlinale ostatecznie wycofała zaproszenia i zorganizowała happening przed uroczystą inauguracją imprezy.

