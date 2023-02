"On the Adamant" ze Złotym Niedźwiedziem

Dokument "On the Adamant" Nicolasa Philiberta został laureatem Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali zamknięcia 73. Berlinale.

Film przedstawia codzienność pacjentów i personelu dziennego domu opieki dla dorosłych, położonego w centrum Paryża.

W wyścigu po statuetkę film Philiberta pokonał m.in. "Music" Angeli Schanelec, "The Survival of Kindness" Rolfa de Heera, "Till The End of the Night" Christopha Hochhauslera oraz "Ingeborg Bachmann - Journey into the Desert" Margarethe von Trotty.

Kto jeszcze wyjedzie z Berlina ze statuetkami?

Philippe Garrel odebrał podczas sobotniej gali zamknięcia 73. Berlinale Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię. Statuetkę zapewnił mu film "The Plough".

Chwilę później Srebrnym Niedźwiedziem - Nagrodą Jury doceniono "Bad Living" Joao Canijo, a Srebrny Niedźwiedź - Wielka Nagroda Jury trafił do "Afire" Christiana Petzolda.