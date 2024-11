Nie widział największego hitu swojego ekranowego partnera. "Jak będę miał grypę"

W styczniu, gdy "Prawdziwy ból" miał swoją światową premierę podczas festiwalu w Sundance, Eisenberg zdradził, że nie oglądał "Sukcesji", za której czwarty sezon Culkin otrzymał Emmy i Złoty Glob. Gdy "IndieWire" porozmawiało z nim pod koniec października, okazało się, że nic się tej kwestii nie zmieniło.

"'Sukcesja' to fenomen kulturowy, który na pewno obejrzę kiedyś w życiu. Pewnie wtedy, gdy grypa przekłuje mnie do łóżka albo coś takiego" - mówił szczerze Eisenberg. "Gdy masz gorączkę, to najlepszy czas, by nadrobić jakiś serial" - dodał Culkin.

Okazało się, że Eisenberg ma naprawdę spore zaległości w filmografii kolegi. Poza serią "Sam w domu", w której Culkin wcielił się w Fullera, młodszego kuzyna Kevina, obejrzał tylko "Margaret", kultowy film Kennetha Lonergana.

"Margaret". Kieran Culkin broni dłuższej wersji filmu

Reżyser nakręcił go w 2005 roku, ale nie mógł dojść z producentami do zgody w kwestii ostatecznej wersji montażowej. Film wszedł do kin w ograniczonej dystrybucji dopiero w 2011 roku w formie, której nie mógł on zaakceptować. Dzięki pomocy Martina Scorsese i jego montażystki Thelmy Schoonmaker Lonergan wypuścił później trzygodzinny metraż, który go zadowalał.

Eisenberg przyznał, że obejrzał wersję reżyserską "Margaret", gdy pracował nad "Prawdziwym bólem". "Jest fantastyczna" - stwierdził. Z kolei Culkin zdradził, że zobaczył film przypadkiem w jednym z nowojorskich kin. Zachęcał widzów, by poszukiwali wersji reżyserskiej "Margaret".

"Obie znacznie się różnią. Wersja Kenny'ego jest nieco długa, ale nie gryzę się w język, to arcydzieło" - przyznał Culkin. "W krótszej wersji historia jest inna, główna bohaterka wypada inaczej i wszystko się przez to psuje".

"Prawdziwy ból". O czym opowiada nowy film Jesse'ego Eisenberga?

"Prawdziwy ból" to historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

Zdjęcia do filmu powstawały w Polsce. W realizacji uczestniczyli między innymi Michał Dymek (zdjęcia), Małgorzata Fudala (kostiumy), Olga Nejbauer (charakteryzacja) i Ewa Puszczyńska (produkcja).

"Prawdziwy ból" wejdzie do polskich kin 8 listopada 2024 roku.