Ulubieniec widzów walczy o Oscara. To jego najpopularniejszy film?

Bradley Cooper: Otrzyma pierwszego Oscara?

Powoli rozkręca się wyścig oscarowy. O nagrodę Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będzie walczył między innymi "Maestro", najnowsze dzieło Bradleya Coopera. "Maestro" to epicka opowieść o twórczości i życiu dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina (w tej roli sam reżyser). Tytułowemu bohaterowi towarzyszymy na przestrzeni wielu dekad, Coopera oglądamy więc jako Bernsteina zarówno na początku jego artystycznej kariery, jak i pod koniec życia.

Cooper nie tylko wcielił się w głównego bohatera, ale również wyreżyserował i napisał scenariusz do filmu. Trud aktora został doceniony m.in. przez Akademię, która nominowała go do Oscara w trzech kategoriach - za reżyserię, scenariusz oraz rolę pierwszoplanową. Zanim się dowiemy, czy któraś z nominacji przemieniła się w statuetkę, przypominamy najlepsze filmy z udziałem aktora według portalu Rotten Tomatoes.

Bradley Cooper: Najlepsze filmy z udziałem aktora wg Rotten Tomatoes

Zdjęcie Rocket

"Avengers: Koniec gry" - 94%

Na liście Rotten Tomatoes zdecydowanie dominują produkcje spod znaku Marvela. Bradley Cooper dołączył do grona superbohaterów rolą Rocketa. Na ekranie jednak go nie widać, ponieważ aktor podkłada głos pod kosmicznego szopa. Zwieńczeniem dekady marvelowskiego kina był film "Avengers: Koniec gry", który do dzisiaj przez wielu uważany jest przez najlepszy w serii.

"Strażnicy galaktyki" - 92%

"Strażnicy galaktyki" to pierwsze spotkanie Coopera ze światem Marvela. Syn ziemianki i kosmity Peter Quill kradnie tajemniczy artefakt - obiekt pożądania zagrażającego całemu wszechświatowi Ronana. Chcąc uniknąć gniewu potężnego przeciwnika, Quill zmuszony jest zawrzeć niewygodny sojusz z czterema nie mającymi nic do stracenia outsiderami: uzbrojonym szopem Rocketem, drzewokształtnym humanoidem Grootem, śmiertelnie niebezpieczną Gamorą i żądnym zemsty Draxem Niszczycielem. Kiedy bohater odkryje prawdziwą moc artefaktu i zagrożenie, jakie stanowi on dla kosmosu, będzie musiał zmobilizować swoich niesubordynowanych towarzyszy by stanęli do ostatniej bitwy, od której zależeć będą losy całej galaktyki.

"American Hustle" - 92%

Zdjęcie "American Hustle"

Film "American Hustle: Jak się skubie w Ameryce", którego akcję osadzono w uwodzicielskim świecie jednego z najbardziej szokujących skandali, jakie wstrząsnęły Ameryką, opowiada historię błyskotliwego oszusta Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), który wraz z partnerką i kochanką, Brytyjką Sydney Prosser (Amy Adams) zostaje zmuszony do pracy dla niezrównoważonego agenta FBI Richiego DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso wciąga parę w równie niebezpieczny, co pociągający świat wpływowych lobbystów i mafii.

"Poradnik pozytywnego myślenia" - 92%



Były nauczyciel, Pat Solitano (Bradley Cooper), znalazł się na życiowym zakręcie. Po tym, jak stracił pracę, dom oraz żonę, ostatnie osiem miesięcy spędził w szpitalu psychiatrycznym. Po zwolnieniu ze szpitala w wyjściu na prostą pomagają mu rodzice - Patrick senior i Dolores (Robert De Niro i Jacki Weaver). Pat jest zdeterminowany, by po okresie separacji odbudować relacje z żoną i wrócić do niej. Wszystko jednak komplikuje się na nowo, kiedy spotyka on na swojej drodze tajemniczą i samotną nieznajomą, Tiffany (Jennifer Lawrence).

"Licorice Pizza" - 90%

"Licorice Pizza" to najnowszy film wybitnego Paula Thomasa Andersona, reżysera takich produkcji jak "Nić widmo", "Boogie Nights" czy "Mistrz". Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności, eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany i Gary’ego rozwija się na tle powstawania pierwszych filmowych mega produkcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości. Oprócz debiutujących Alany Haim i Coopera Hoffmana (syna nieodżałowanego Philipa Seymoura Hoffmana) w filmie występują również: Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits, John C. Reilly i Maya Rudolph.

"Narodziny gwiazdy" - 90%

Zdjęcie Bradley Cooper i Lady Gaga w filmie "Narodziny gwiazdy" / materiały prasowe

Bradley Cooper wciela się w rolę Jacksona Maine’a, gwiazdora muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi, kiedy odkrywa utalentowaną, nieznaną nikomu piosenkarkę Ally (w tej roli Lady Gaga). Kiedy między tą dwójką wybucha płomienny romans, Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sławę. Jednak gdy kariera Ally w szybkim tempie przyćmiewa dokonania Jacka, jest mu coraz trudniej poradzić sobie z własną gasnącą gwiazdą.

"Avengers: Wojna bez granic" - 85%

Potężny Thanos zbiera Kamienie Nieskończoności w celu narzucenia swojej woli wszystkim istnieniom we wszechświecie. Tylko drużyna superbohaterów znanych jako Avengers może go powstrzymać.

"Strażnicy galaktyki vol. 2" - 85%

Peter Quill z drużyną wyrzutków kontynuuje podróż przez kosmos i jako obrońca galaktyki stawia czoła nowym niebezpieczeństwom. Poznaje także prawdę o swoim ojcu oraz jego dziedzictwie.

"Strażnicy galaktyki vol. 3" - 82%

W "Strażnikach Galaktyki vol. 3" tytułowa drużyna musi zmierzyć się z Wielkim Ewolucjonistą (Chukwudi Iwuji), szalonym naukowcem dążącym do stworzenia istoty idealnej. Przy okazji jest on powiązany z przeszłością Rocketa (Bradley Cooper) - teraz potrzebującego pilnej pomocy medycznej po ranach odniesionych podczas jednej z potyczek.

"Zaułek koszmarów" - 80%

Gdy charyzmatyczny Stanton Carlisle (Bradley Cooper) spotyka na swej drodze niezwykłe małżeństwo: widzącą przyszłość Zeenę (Toni Collette) i jej męża, byłego telepatę, Pete’a (David Strathairn), postanawia odmienić swoje dotychczas pechowe życie. Wraz z lojalną i szlachetną Molly (Rooney Mara) zaczyna wykorzystywać naiwność nowojorskich elit by się wzbogacić, a nowo nabyta wiedza szybko okazuje się przepustką do sukcesu. Wkrótce jednak Stanton posunie się o krok za daleko, gdy pod wpływem tajemniczej psychiatry (Cate Blanchett) zdecyduje się oszukać groźnego finansowego potentata (Richard Jenkins).