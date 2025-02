Uczucie aż kipi z ekranu! Wybraliśmy najpiękniejsze pary filmowe

Mia i Sebastian, "La La Land" (2016)

Mia i Sebastian, portertowani przez Emmę Stone i Ryana Goslinga, spotykają się w Los Angeles - ona marzy o aktorstwie, on pragnie otworzyć własny klub jazzowy. Wśród neonowych świateł, melancholijnych melodii i tańca pod rozgwieżdżonym niebem rodzi się uczucie, które inspiruje ich do pogoni za marzeniami. Jednak życie ma własny rytm, a droga do sukcesu wymaga poświęceń. Ich miłość staje się melodią, która wybrzmiewa na zawsze - choć nie w taki sposób, jak oboje sobie wyobrażali. Bo czasem najpiękniejsze historie to te, które zostają w sercu jako niespełniona nuta.

"Baby" i Johnny, "Dirty Dancing" (1987)

Baby (Jennifer Grey) przyjeżdża z rodziną do ekskluzywnego kurortu, nie spodziewając się, że spotka tam kogoś, kto na zawsze odmieni jej świat. Johnny (Patrick Swayze), charyzmatyczny tancerz, wprowadza ją do swojej rzeczywistości pełnej pasji, rytmu i wolności. Wśród zakazanych tańców i ukradkowych spojrzeń rodzi się uczucie, które przekracza wszelkie granice. Ona uczy się odwagi, on - wiary w siebie. A kiedy nadchodzi wielki finał, jedno jest pewne: "Nikt nie postawi Baby w kącie".

Zdjęcie Patrick Swayze i Jennifer Grey uwiedli widzów przesyconymi erotyką scenami w filmie "Dirty Dancing" / materiały prasowe

Ilsa i Rick, "Casablanca" (1942)

Kolejny klasyk na liście, który mimo upływu lat nie traci swojego uroku. Niezapomniane kreacje Ingrid Bergman i Humphreya Bogarta sprawiają, że historia Ilsy i Ricka wciąż porusza serca widzów. On - właściciel popularnego klubu w Casablance, ona - dawna miłość, która niespodziewanie pojawia się w jego drzwiach u boku męża. Oficjalnie przyjechała w interesach, ale wszyscy wiemy, że stare uczucia nie gasną. Zwłaszcza, gdy przypomina o nich melodia "As Time Goes By", rozbrzmiewająca z pianina słynnego Sama.

Zdjęcie "Casablanca" / Picture Post/Stringer / Getty Images

Rose i Jack, "Titanic" (1997)

Rose (Kate Winslet) i Jack (Leonardo DiCaprio) pochodzą z różnych światów, ale to właśnie na pokładzie "Titanica" odnajdują coś, czego oboje desperacko potrzebują - wolność i prawdziwe uczucie. Uwięziona w złotej klatce arystokratycznych zobowiązań młoda kobieta i beztroski artysta, dla którego życie to przygoda - razem odkrywają, że miłość nie zna podziałów, ale los bywa okrutny. Choć statek tonie w lodowatych wodach Atlantyku, ich historia na zawsze pozostaje w sercach widzów.

Zdjęcie titanic / materiały prasowe

Scarlett i Rhett, "Przeminęło z wiatrem" (1939)

"Przeminęło z wiatrem" to monumentalny melodramat, w którym miłość i duma ścierają się na tle wojny secesyjnej. Uparta Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) walczy o przetrwanie, a cyniczny Rhett Butler (Clark Gable), choć zna ludzką naturę, nie potrafi oprzeć się jej urokowi. Ich burzliwy związek to mieszanka namiętności, pożądania i ambicji, które ostatecznie prowadzą do rozstania i wypowiedzenia przez głównego bohatera słynnych słów: "Szczerze mówiąc, moja droga, nie obchodzi mnie to".

Zdjęcie "Przeminęło z wiatrem" / Bettmann / Getty Images

Anna i William, "Notting Hill" (1999)

William, w którego wciela się Hugh Grant, jest skromnym właścicielem księgarni w Londynie. Anna, grana przez Julię Roberts, to światowej sławy gwiazda kina. Ich drogi przecinają się przypadkiem, a niewinna plama z soku pomarańczowego staje się początkiem niezwykłej historii. On nie potrafi uwierzyć, że ktoś taki jak ona mógłby się nim zainteresować, a jednak! Anna, zmęczona blaskiem fleszy, szuka czegoś prawdziwego. "Jestem tylko dziewczyną, stojącą przed chłopakiem i proszącą go, żeby ją kochał" - te słowa stają się kwintesencją ich miłości: prostej, szczerej i mimo wszystko możliwej.

Zdjęcie Jedna z najpiękniejszych filmowych par - Julia Roberts i Hugh Grant / Album Online / East News

Karen i Denys, "Pożegnanie z Afryką" (1985)

Wspaniała Meryl Streep, która próbuje ułożyć sobie życie od nowa w Afryce, a pomaga jej Robert Redford. Piękne plenery i atmosfera podgrzewana nie tylko przez temperaturę. Karen, zdradzona przez męża i pozostawiona sama sobie na plantacji kawy, odkrywa powoli uroki dzikiego kontynentu. Oczywiście odkrywa również miłość. Jej wybranek okazuje się jednak równie trudny do okiełznania, co Afryka. Romans trwa, ale kolejne wydarzenia zmuszają wreszcie Karen do pożegnania się z Afryką, pożegnania się na zawsze ze swoją miłością.

Zdjęcie Robert Redford i Meryl Streep na planie "Pożegnania z Afryką" / Hulton Archive / Getty Images

