"Rozważna i romantyczna"

Występ Kate Winslet w filmie " Rozważna i romantyczna " z 1995 roku był dla niej jednym z pierwszych aktorskich wyzwań. Wcieliła się wówczas w główną bohaterkę Marianne Dashwood.

Akcja filmu rozgrywa się w XVIII-wiecznej Anglii. Umiera posiadacz ziemski, jego syn z pierwszego małżeństwa wydaje polecenie macosze, by opuściła majątek. Kobieta wraz z trzema córkami przenosi się do skromnego domku w okolicy. Każda z sióstr ma inne podejście do miłości. Na ekranie przeżywają romanse i skomplikowane rozterki.

Film otrzymał aż 28 nagród, w tym Oscara. Kate Winslet została wyróżniona nominacją do prestiżowej statuetki. Oprócz niej w obsadzie znaleźli się tacy aktorzy jak: Emma Thompson, Hugh Grant czy Alan Rickman.

"Titanic"

Niezaprzeczalnie światową rozpoznawalność przyniosła Winslet rola w kultowym " Titanicu " z 1997 roku. Aktorka stworzyła na ekranie niezapomniany duet wraz z Leonardo DiCaprio. Film w reżyserii Jamesa Camerona do dziś podbija serca widzów. To jeden z najbardziej kasowych tytułów w historii kina. Produkcja doczekała się blisko 60 nagród branżowych, w tym aż 11 tych najgłośniejszych - statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej. "Titanic" na stałe wpisał się do popkultury, a kultowa scena na dziobie statku doczekała się licznych nawiązań i odtworzeń.

Zdjęcie Kate Winslet w "Titanicu" / 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/EA / East News

"Projektantka"

W 2015 roku premierę miał film "Projektantka". Kate Winslet wykreowała w nim postać głównej bohaterki Myrtle "Tilly" Dunnage - kobiety, wracającej do rodzinnego miasta z zamiarem dokonania zemsty na ludziach, którzy przed laty ją skrzywdzili. Na ekranie oprócz Winslet pojawili się także tacy aktorzy jak Judy Davis czy Liam Hemsworth.

"Holiday"

Miłość przychodzi w najmniej spodziewanym momencie. Przekonali się o tym bohaterowie kultowego " Holiday " z 2006 roku, w tym również postać grana przez Kate Winslet, czyli Iris.

Iris jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Amanda (Cameron Diaz), dowiaduje się, że człowiek, z którym mieszka był jej niewierny. Dwie kobiety pod wpływem impulsu wymieniają się domami na okres świąt Bożego Narodzenia. Iris wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą śniegiem brytyjską wieś. Wkrótce okazuje się, że los ma dla nich prawdziwą niespodziankę w postaci bratnich dusz.

"Holiday" z gwiazdorską obsadą zyskał status świątecznego klasyka. Widzowie na całym świecie pokochali dwie na pozór różne, a tak naprawdę bardzo do siebie podobne i błyskotliwe historie miłosne dwóch kobiet.



Zdjęcie Kate Winslet w "Holiday" / Image Capital Pictures / Film Stills / Forum / Agencja FORUM

"Lee. Na własne oczy"

W rankingu najlepszych ról Kate Winslet znalazła się również ta najnowsza. W filmie " Lee. Na własne oczy " wcieliła się w legendarną postać fotografki Elizabeth "Lee" Miller. W latach 20. XX wieku została ona modelką. Szybko porzuciła tę ścieżkę kariery. Zamiast pozować, wolała tworzyć. Wyjechała więc do Paryża, gdzie zaczęła uczyć się fotografowania u surrealisty i dadaisty Mana Raya. Był też muzą m.in. Pabla Picassa.

"Lee. Na własne oczy" od 13 września można oglądać na ekranach polskich kin.

Zdjęcie "Lee. Na własne oczy" / materiały prasowe

"Amonit"

W kameralnym "Amonicie" Kate Winslet wystąpiła u boku Saoirse Ronan. 48-letnia gwiazda wcieliła się w paleontolożkę, Mary Anning. Bohaterka, aby utrzymać siebie i chorą matkę, sprzedaje skamieliny turystom. Pewnego dnia do pracowni Mary przychodzi Roderick Murchison (James McArdle) wraz z żoną Charlotte (Saoirse Ronan). Roderick prosi Mary, aby zaopiekowała się Charlotte, u której zdiagnozowano melancholię. Pomiędzy kobietami nawiązuje się romans.

Zdjęcie Kate Winslet i Saoirse Ronan w filmie "Amonit" / materiały prasowe

"Mare z Easttown"

Kate Winslet w swojej bogatej karierze wystąpiła tylko w kilku serialach. Jednym z nich jest "Mare z Easttown", czyli historia policjantki z małego miasta, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowej zbrodni, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Produkcja jest dostępna na platformie Max.

"Droga do szczęścia"

Winslet za rolę w " Drodze do szczęścia " w reżyserii Sama Mendesa została nagrodzona Złotym Globem. Aktorka po raz kolei zagrała w duecie z Leonardo DiCaprio. Tym razem stworzyli na ekranie przejmujący obraz rozpadającego się małżeństwa. Z pozoru idealna amerykańska para, żyjąca na przedmieściach Connecticut w połowie lat 50-tych, w rzeczywistości dwójka ludzi, którym zaczyna doskwierać rutyna. Wraz z rozwojem wydarzeń odkrywają, co tak naprawdę oznacza dla nich bycie szczęśliwym.

Zdjęcie "Droga do szczęścia" / Everett Collection / East News

"Lektor"

"Lektor" to film oparty na powieści "Zaklinacz słów". Akcja rozgrywa się w targanych wojną i powojennych Niemczech. Grana przez Kate Winslet Hannah udziela pomocy Michaelowi Bergowi (David Kross), który zasłabł na ulicy, wracając ze szkoły. To właśnie w tym momencie ich losy bezpowrotnie się krzyżują. Przypadkowe spotkanie staje się początkiem namiętnego romansu, zakończonego nagłym i tajemniczym zniknięciem kobiety.

Kate Winslet za tę rolę została nagrodzona Oscarem w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa.

Zdjęcie Kate Winslet w filmie "Lektor" / Everett Collection / East News

"Zakochany bez pamięci"

"Zakochany bez pamięci" zadebiutował w kinach w 2004 roku. Film zebrał bardzo dobre recenzje od krytyków, a także okazał się względnym sukcesem finansowym. Pochwały kierowano w szczególności do pary głównych aktorów: Kate Winslet i Jima Carreya.

Nieśmiały Joel (Jim Carrey) poznaje w pociągu żywiołową Clementine (Kate Winslet). Mimo widocznych gołym okiem różnic w charakterze oboje przeprowadzają miłą rozmowę. Nie pamiętają jednak, że poznali się już wcześniej. Przez dwa lata byli parą, jednak po zerwaniu ona poddała się nowoczesnemu zabiegowi usunięcia pamięcią. Zrozpaczony mężczyzna poszedł w jej ślady, jednak w trakcie procedury doszło do niego, że nie chce zapominać nawet tych smutnych chwil. Joel rozpoczął wtedy wędrówkę po swoich wspomnieniach, by w jakiś sposób ocalić chociaż cząstkę pamięci o Clementine.

Zdjęcie Kate Winslet w filmie "Zakochany bez pamięci" / Image Capital Pictures / Film Stills / Forum / Agencja FORUM

Gwiazda "Titanica" zwróciła uwagę Gondry'ego i Kaufmana, gdy podczas castingu jako jedyna z zaproszonych zaczęła krytykować scenariusz. Studio chciało zaangażować do roli inną aktorkę, która miała już na swoim koncie Oscara. Jednak Gondry zagroził, że jeśli Winslet nie otrzyma roli, to on zrezygnuje z projektu. Podczas zdjęć reżyser w prosty sposób uzyskał skrajnie różne zachowania aktorów – Carrey'owi mówił, że kręcą dramat, a Winslet – komedię.