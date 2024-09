Od obcych po androidy: odkryj najlepsze filmy sci-fi na Netflix!

Science fiction jest dla wielu najprawdziwszą esencją kina, nierzadko kształtującą kulturę popularną. Wiele z prawdziwych perełek tego gatunku możemy znaleźć na platformie Netflix. Przyjrzyjmy się TOP 10 najlepszych filmów sci-fi!

"Interstellar" (2014)

"Interstellar" to epicki film science fiction w reżyserii Christophera Nolana, który zadebiutował w 2014 roku. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy Ziemia staje w obliczu ekologicznej katastrofy i kurczących się zasobów naturalnych. W tej krytycznej sytuacji zespół astronautów, prowadzony przez byłego pilota NASA Coopera, wyrusza w misję przez nowo odkryty tunel czasoprzestrzenny, aby znaleźć nowy dom dla ludzkości. Film bada tematy takie jak miłość, poświęcenie i nieuniknione przeznaczenie.

W obsadzie "Interstellar" znaleźli się wybitni aktorzy, w tym Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine.

"Nie patrz w górę" (2021)

"Nie patrz w górę" to czarna komedia katastroficzna o dwójce astronomów — w tych rolach Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence — którzy próbują ostrzec ludzkość przed zbliżającą się w stronę Ziemi niebezpieczną kometą. Tyle że ich przestrogi mało kto bierze na poważnie. Społeczeństwo zmanipulowane słowami polityków, zamiast zatrzymać się i "spojrzeć w górę", skupia się na obracaniu zagrożenia w żart i czerpaniu z niego zysków.

"Nowy początek" (2016)

Specjalna elitarna jednostka zostaje wysłana na miejsce lądowania tajemniczego statku kosmicznego, który unosi się tuż nad Ziemią. Załodze mającej zbadać zamiary przybyszów przewodzi dr Louise Banks (Amy Adams), ekspertka lingwistyki. Podczas gdy ludzkość stoi na krawędzi globalnej wojny, Banks i jej zespół ściga się z czasem, by odnaleźć odpowiedzi na pytania — po co kosmici najechali Ziemię i czego chcą od ludzkości. Ale to nie jedyne odpowiedzi, jakie znajdzie Louise Banks, prawda zagraża nie tylko jej, ale całej ludzkości.

W rolach głównych wystąpili: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker i Michael Stuhlbarg.

"Tau" (2018)

Julia (Maika Monroe), młoda dziewczyna z marginesu, zostaje porwana przez nieznanego mężczyznę (Ed Skrein). Zostaje zabrana do jego domu, naszpikowanej elektroniką twierdzy, która okazuje się również więzieniem. Mężczyzna okazuje się naukowcem pracującym nad tajemniczym projektem, a Julia ma mu posłużyć jako obiekt eksperymentów. Dziewczyny pilnuje skomplikowany system komputerowy Tau.

W filmie nie brakuje suspensu, emocji i przede wszystkim mocnego finału.

"Na skraju jutra" (2014)

"Na skraju jutra" to trzymający w napięciu film science fiction, w którym Tom Cruise wciela się w podpułkownika Billa Cage'a, żołnierza zmuszonego do walki z najeźdźcami z kosmosu, zwanymi Mimikami. Cage, ginąc w walce, odkrywa, że potrafi powracać do życia, co daje mu szansę na doskonalenie swoich umiejętności i znalezienie sposobu na pokonanie wroga. Wraz z doświadczoną wojowniczką Ritą Vrataski (Emily Blunt), stają do walki o przyszłość Ziemi. Film przenosi nas w niedaleką przyszłość, gdzie ludzkość stoi na krawędzi zagłady, a każda chwila może zadecydować o losach świata.



"Ex Machina" (2015)

Młody informatyk Caleb (Dohmnall Gleeson) wygrywa firmowy konkurs i na tydzień trafia do laboratorium, w którym pracuje szef firmy — Nathan (Oscar Isaac). Caleb poznaje w nim piękną Avę (Alicia Vikander) - pierwszą na świecie sztuczną inteligencję pod postacią kobiety. Ava jest wynikiem eksperymentu Nathana. Czuje, myśli, wzrusza się i boi o własną przyszłość. Caleb nie wie, że sam jest częścią eksperymentu, który ma sprawdzić, jak na postać Avy zareaguje przeciętny człowiek.

Produkcja otrzymała dwie nominacje do Oscara, z których jedna zamieniła się w złotą statuetkę za efekty specjalne.

"Incepcja" (2010)

Film opowiada historię Domma Cobba (Leonardo DiCaprio), złodzieja specjalizującego się w wydobywaniu tajemnic z umysłów ludzi podczas ich snu. Jego niezwykłe umiejętności uczyniły go nie tylko jednym z najbardziej pożądanych specjalistów w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale także zbiegiem, który stracił wszystko, co kocha. Otrzymując ostatnią szansę na odkupienie, Cobb wraz z zespołem podejmuje się zadania zaszczepienia idei w umyśle śpiącego, co okazuje się być misją znacznie trudniejszą, niż mogliby przypuszczać.

Christopher Nolan, znany ze swojej precyzyjnej pracy nad scenariuszami, poświęcił niezwykle dużo czasu na napisanie "Incepcji". Proces tworzenia tego skomplikowanego i wielowarstwowego scenariusza zajął mu aż dziesięć lat.

"Astronauta" (2024)

Grany przez Adama Sandlera astronauta Jakub rusza w samotną misję badawczą na krańcu układu słonecznego. Po sześciu miesiącach zdaje sobie sprawę, że kiedy wróci na Ziemię, jego małżeństwo z Lenką (Carey Mulligan) może już nie istnieć. Za wszelką cenę chce naprawić swój związek, w czym pomaga mu ukrywające się wewnątrz jego statku tajemnicze stworzenie istniejące od zarania czasu. Hanuš (mówiący głosem Paula Dano) razem z Jakubem próbują zrozumieć, co poszło nie tak, zanim będzie już za późno.

"Projekt Adam" (2022)

Fabuła nowego filmu z Ryanem Reynoldsem w roli głównej przedstawia losy podróżującego w czasie pilota. Kiedy bohater ląduje awaryjnie w 2022 roku, musi poradzić sobie z niecodziennym wyzwaniem: uratować świat z pomocą swojego ojca i... młodszej wersji siebie. Na ekranie Reynoldsowi partnerują m.in. Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Walker Scobell, Catherine Keener oraz Zoe Saldaña.

"Anihilacja" (2018)

W filmie "Anihilacja" bohaterka wyrusza na misję w głąb Strefy X — nieprzyjaznego i tajemniczego obszaru rozciągającego się wzdłuż amerykańskiego wybrzeża. Na miejscu członkinie ekspedycji odkrywają przedziwne krajobrazy i spotykają zmutowane stworzenia, coraz głębiej wkraczając w piękny i niebezpieczny świat, który zagraża ich życiu i wpływa na ich umysły.

W roli głównej wystąpiła Natalie Portman, a także Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Gina Rodriguez oraz Tuva Novotny.