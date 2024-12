Quentin Tarantino to nie tylko reżyser, ale także wielki pasjonat kina. W swoich dziełach umiejętnie łączy elementy klasycznych westernów, thrillerów, filmów sztuk walki czy komedii. Jego filmografia obfituje w nawiązania do kultowych produkcji, które zainspirowały go na przestrzeni lat. Wybory Tarantino często są zaskakujące, pełne różnorodności, ale zawsze doskonale przemyślane.

"Dobry, zły i brzydki" - spaghetti western na najwyższym poziomie

Tarantino nie ukrywa swojej fascynacji spaghetti westernami, a "Dobry, zły i brzydki" Sergia Leone zajmuje w jego sercu wyjątkowe miejsce. Ten film to esencja gatunku - trzech rewolwerowców ścigających zaginiony skarb na tle wojny secesyjnej. Clint Eastwood jako "Dobry", Eli Wallach jako "Brzydki" i Lee Van Cleef jako "Zły" stworzyli niezapomniane postacie, które zapisały się w historii kina. Do tego dochodzi epicka muzyka Ennio Morricone, która stała się symbolem westernów. Dla Tarantino to dzieło kompletne - z napięciem, dramaturgią i humorem, a także scenami, które zainspirowały go w jego własnej twórczości.

Reklama

"Taksówkarz" - studium samotności i frustracji

Martin Scorsese i Robert De Niro stworzyli w "Taksówkarzu" jeden z najbardziej przejmujących obrazów samotności w historii kina. Travis Bickle to outsider, weteran wojny w Wietnamie, który podejmuje pracę taksówkarza na nowojorskich ulicach. Jego frustracja wobec społeczeństwa i własnego życia przeradza się w gniew, który prowadzi do tragicznych konsekwencji. Dla Tarantino to dzieło, które odzwierciedla mroczne zakamarki ludzkiej psychiki i inspiruje do tworzenia skomplikowanych, wielowymiarowych postaci.

Zdjęcie Harvey Keitel i Robert De Niro w "Taksówkarzu" / AKPA

"Szczęki" - rewolucja kina grozy

Thriller Stevena Spielberga to pierwszy blockbuster w historii, który w latach 70. przyciągnął miliony widzów do kin. Historia giganta-rekina, terroryzującego małe nadmorskie miasteczko, była na tamte czasy rewolucyjna. Film łączył trzymające w napięciu sceny z subtelną narracją, a niezapomniana ścieżka dźwiękowa autorstwa Johna Williamsa do dziś jest uznawana za jeden z najlepszych motywów filmowych. Tarantino podziwia "Szczęki" za mistrzowskie budowanie napięcia i pokazanie, że kino rozrywkowe może być jednocześnie ambitne.

"Rio Bravo" - klasyka westernu

Howard Hawks w "Rio Bravo" pokazał, że western może być nie tylko historią o strzelaninach, ale także opowieścią o przyjaźni i lojalności. John Wayne wciela się w szeryfa, który wraz z garstką przyjaciół broni miasta przed bandytami. Film pełen jest napięcia, ale także humoru i ciepła, co czyni go wyjątkowym w swoim gatunku. Tarantino uwielbia "Rio Bravo" za jego prostotę i doskonałe postacie.

Zdjęcie Kadr z filmu "Rio Bravo" / Howard_Hawks / Wikimedia

"Carrie" - horror z psychologiczną głębią

Brian De Palma na podstawie powieści Stephena Kinga stworzył film, który przeszedł do historii horroru. Carrie White, nieśmiała dziewczyna prześladowana przez rówieśników i kontrolowana przez fanatyczną matkę, odkrywa swoje moce telekinetyczne. Finałowy bal, podczas którego zemsta Carrie osiąga szczyt, to jedna z najbardziej pamiętnych scen w historii kina grozy. Tarantino ceni "Carrie" za emocjonalną intensywność i umiejętność łączenia psychologii z horrorem.

"Pięć grobów na drodze do Kairu" - szpiegowskie arcydzieło

Film Billy’ego Wildera to wyjątkowy dramat wojenny, w którym młody żołnierz brytyjski ukrywa się w hotelu na pustyni, by zdobyć informacje o planach Rommla. Wilder z mistrzowską precyzją łączy dramat, humor i elementy szpiegowskie, tworząc napięcie od pierwszej do ostatniej sceny. Tarantino podziwia ten film za wyrafinowany scenariusz i jego nieoczywiste zwroty akcji.

"Wybuch" - thriller z technicznym kunsztem

W "Wybuchu" Brian De Palma stworzył fascynujący thriller o dźwiękowcu, który przypadkiem rejestruje dowody morderstwa. Film zachwyca precyzją techniczną i umiejętnością budowania suspensu. Tarantino uważa "Wybuch" za jeden z najlepszych przykładów kina opartego na szczegółach technicznych, które wprowadzają widza w świat intrygi.

"Dziewczyna Piętaszek" - klasyczna komedia romantyczna

Howard Hawks w tej komedii romantycznej stworzył dynamiczną historię o rozwiedzionej dziennikarce i jej byłym mężu, który próbuje odzyskać jej względy. Dialogi są błyskotliwe, a chemia między bohaterami nie do podrobienia. Tarantino ceni ten film za jego lekkość i humor, które wciąż bawią widzów, mimo upływu dekad.

"Puszka Pandory" - arcydzieło niemieckiego ekspresjonizmu

Niemiecki niemy film G. W. Pabsta to historia femme fatale, która wprowadza chaos i destrukcję w życie mężczyzn, którzy ją otaczają. Louise Brooks w roli Lulu stworzyła jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina. Tarantino jest pod wrażeniem wizualnego stylu filmu i jego głębi psychologicznej.

"Niepokonany wojownik" - kino sztuk walki w najlepszym wydaniu

Tarantino uwielbia filmy o sztukach walki, a "Niepokonany wojownik" to jeden z jego ulubionych tytułów. Film opowiada o mistrzu kung-fu, który walczy o swoją godność i honor. Tarantino podziwia ten film za jego dynamiczne sceny walk i wpływ na późniejsze kino akcji.

Zobacz też:

"To właśnie miłość": ten film prawie zakończył się katastrofą

Najlepsze filmy świąteczne, które zobaczysz na Netflix. Oto nasz TOP5

Był jednym z najchętniej oglądanych seriali lat 90. Do dziś ma grono fanów