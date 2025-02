Nie do wiary! Ci aktorzy jeszcze nigdy nie zdobyli Oscara

Amy Adams

Amy Adams to jedna z najwybitniejszych aktorek swojego pokolenia, a jej talent doceniano już wielokrotnie - choć nigdy w postaci złotej statuetki Oscara. Na koncie ma aż sześć nominacji (w latach 2006, 2009, 2011, 2013, 2014 i 2019), począwszy od przełomowej roli w "Świetliku", przez wybitne kreacje w "American Hustle", "Wielkich oczach" czy "Vice". Mimo że zdobyła już dwa Złote Globy i liczne inne wyróżnienia, najważniejsza nagroda filmowa wciąż pozostaje poza jej zasięgiem.

Zdjęcie Ralph Fiennes / Andreas Rentz / Getty Images

Ralph Fiennes

Ralph Fiennes zagrał Amona Götha w "Liście Schindlera" i Voldemorta w "Harrym Potterze". Stworzył genialne kreacje w "Wiernym ogrodniku", "Angielskim pacjencie", serii o Bondzie czy filmach Wesa Andersona. Mimo trzech nominacji do Oscara, nigdy go nie zdobył, choć może pochwalić się BAFTĄ i Europejską Nagrodą Filmową. Wszystko wskazuje na to, że aktor ma duże szanse na otrzymanie upragnionego Oscara w tegorocznym wyścigu za film "Konklawe".

Zdjęcie Glen Close / Axelle/Bauer-Griffin / Contributor / Getty Images

Glen Close

Glenn Close mimo imponującej kariery i aż ośmiu nominacji do Oscara, wciąż nie doczekała się upragnionej statuetki. Jest jedną z rekordzistek pod względem liczby nominacji bez zwycięstwa, dzieląc to osiągnięcie z legendarnymi Richardem Burtonem i Peterem O'Toole'em. W 2019 roku wydawało się, że Akademia w końcu uhonoruje jej dorobek za rolę w "Żonie", jednak ostatecznie statuetka trafiła do Olivii Colman za "Faworytę". Nawet spektakularna metamorfoza w "Elegii dla bidoków" nie przyniosła jej wygranej.

Zdjęcie Bill Murray / Ernesto Ruscio / Getty Images

Bill Murray

Bill Murray też należy do grona artystów notorycznie pomijanych przez Akademię. Choć znany jest z ról w takich filmach jak "Dzień świstaka", "Pogromcy duchów" czy "Broken Flowers", nigdy nie zdobył Oscara. Jego jedyna nominacja przypadła na 2003 rok za rolę w "Między słowami", gdzie wystąpił u boku Scarlett Johansson. Po przegranej z Seanem Pennem Murray, w swoim charakterystycznym stylu, żartował, że był tak pewien zwycięstwa, iż niemal wszedł na scenę razem z laureatem.

Zdjęcie Salma Hayek / Rex Features / East News

Salma Hayek

Wiele osób byłoby pewnych, że meksykańska aktorka ma już na koncie nagrodę Akademii, a może i dwie. Nic z tych rzeczy! Aktorka nie ma szczęścia do Oscarów. Za występ we "Fridzie", która była projektem jej życia, Hayek otrzymała jak dotąd jedyną nominację do Nagrody Akademii. Przegrała z Nicole Kidman, która w "Godzinach" wcieliła się w Viriginię Woolf. Mimo że Salma była wielokrotnie nominowana do najbardziej prestiżowych nagród na świecie, konsekwentnie inni artyści sprzątają jej statuetki sprzed nosa.

Zdjęcie John Malkovich / NBC / Getty Images

John Malkovich

Malkovich uchodzi za jednego z najbardziej ekscentrycznych postaci w Hollywood i zdecydowanie powinien zostać już nagrodzony Oscarem. Na koncie ma jedynie dwie nominacje, a ostatnią z 1993 roku za film "Na linii ognia". Wystarczy tylko wspomnieć o jego występach w "Miejscach w sercu", "Imperium słońca" czy "Być jak John Malkovich", by przyznać, że już dawno powinien cieszyć się swoją złotą statuetką.

Zdjęcie Willem Dafoe / Mieszko Piętka / AKPA

Willem Dafoe

Mimo swojej ogromnej popularności Willem Dafoe wciąż nie doczekał się wielu prestiżowych nagród. Jego talent wielokrotnie był dostrzegany, ale zawsze kończyło się na nominacjach - zarówno do Oscara (czterokrotnie), jak i do BAFTA, Critics' Choice Awards czy Złotych Globów. Choć jego kreacje w "Plutonie", "Cieniu wampira", "The Florida Project", "The Lighthouse" i "Van Gogh. U bram wieczności" zostały docenione przez krytyków, nie wystarczyło to, by aktor sięgnął po najważniejsze statuetki. Dafoe, uznawany za jednego z najbardziej wszechstronnych aktorów swojego pokolenia, nadal pozostaje w cieniu laureatów.

