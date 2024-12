"Klaus"

Jesper okazuje się najgorszym studentem w historii akademii listonoszy i zostaje przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy. Jesper jest już bliski rezygnacji, gdy znajduje wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alva i poznaje Klausa, tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnej roboty zabawek. Ta wyjątkowa przyjaźń przywraca radość życia w Smeerensburgu, skłaniając sąsiadów do hojności i wprowadzając nowe, pełne magii zwyczaje, jak wieszanie skarpet na kominku.

Reżyserem świątecznej komedii animowanej "Klaus" jest współtwórca filmu "Jak ukraść Księżyc" Sergio Pablos.



"To właśnie miłość"

Komedia romantyczna "To właśnie miłość" przez wielu widzów uznawana jest za jeden z najbardziej kultowych i ponadczasowych świątecznych klasyków. Dla niektórych to pozycja obowiązkowa na liście filmów, do których z nostalgią wraca się w okolicach Bożego Narodzenia.

"To właśnie miłość" przedstawia kilka historii miłosnych w okresie świąt Bożego Narodzenia. Film zawdzięcza swój wielki sukces między innymi plejadzie gwiazd, którą zebrali twórcy. Na ekranie występują m.in. Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney, Bill Nighy, Liam Neeson, Alan Rickman, Keira Knightley, Colin Firth i Chiwetel Ejiofor. Produkcja była nominowana do Złotych Globów oraz Europejskiej Nagrody Filmowej.

Do najbardziej pamiętnych scen należy niewątpliwie ta, w której grany przez Hugh Granta brytyjski premier wykonuje w swojej rezydencji dziki taniec przy dźwiękach utworu "Jump" The Pointer Sisters.

"Spotkajmy się w przyszłe święta"

Głowna bohaterka filmu "Spotkajmy się w przyszłe święta" , Layla (w tej roli Christina Milian), w czasie świąt Bożego Narodzenia utknęła na lotnisku. Czekając na swój lot, poznaje czarującego Jamesa (Kofi Siriboe), z którym od razu znajduje wspólny język. Łączy ich przede wszystkim miłość do zespołu Pentatonix. W tamtym czasie Layla jest w związku, dlatego dwójka nowopoznanych obiecuje sobie, że jeśli za rok w święta obydwoje będą singlami, spotkają się na koncercie wspomnianej grupy.

Zdjęcie "Spotkajmy się w przyszłe święta" / Marni Grossman / Netflix

"Zakochany bałwan"

Filmowa nowość Netflix o tytule "Zakochany bałwan" to urocza, choć nieco absurdalna świąteczna opowieść o relacji Kathy i przystojnego bałwana imieniem Jack. Dwa lata po śmierci męża Kathy magicznym sposobem ożywia przystojnego bałwana. Prostoduszny towarzysz przypomina jej, jak to jest się śmiać, czuć i zakochać się w kimś tuż przed świętami - i roztopami. W rolach głównych wystąpili Lacey Chabert oraz Dustin Milligan.

Zdjęcie "Zakochany bałwan" / Petr Maur / Netflix

"Holiday"

Iris (Kate Winslet) jest zakochana w mężczyźnie, który właśnie ma poślubić inną. Amanda (Cameron Diaz), dowiaduje się, że człowiek, z którym mieszka był jej niewierny. Dwie kobiety pod wpływem impulsu wymieniają się domami na okres świąt Bożego Narodzenia. Iris wprowadza się do domu Amandy w słonecznym Los Angeles, a Amanda przyjeżdża na pokrytą śniegiem brytyjską wieś.

Wkrótce okazuje się, że los ma dla nich prawdziwą niespodziankę w postaci bratnich dusz. Na drodze Amandy pojawia się brat Iris - Graham (Jude Law), a Iris poznaje kompozytora muzyki filmowej - Milesa (Jack Black).

"Holiday" z gwiazdorską obsadą zyskał status świątecznego klasyka. Widzowie na całym świecie pokochali dwie na pozór różne, a tak naprawdę bardzo do siebie podobne i błyskotliwe historie miłosne dwóch kobiet.

Zdjęcie Cameron Diaz w filmie "Holiday" / Image Capital Pictures / Film Stills / Forum / Agencja FORUM