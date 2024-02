Disney od lat jest potęgą w przemyśle filmowym. I to nie tylko pod względem animacji. Nic więc dziwnego, że platforma streamingowa Disney+ cieszy się ogromną popularnością. Na szczęście dla kinomanów, można znaleźć na niej nie tylko produkcje studia Walta Disneya. Polscy widzowie mogą wybierać spośród ponad 800 filmów oraz 1000 seriali. By ułatwić wybór tytułu do następnego seansu, stworzyliśmy listę najlepszych filmów z ostatnich lat, które można zobaczyć na Disney+.

"Duchy Inisherin"

Film Martina McDonagha królował na listach najlepszych filmów sezonu 2022/2023. "Duchy Inisherin" zdobyły aż dziewięć nominacji do Oscarów. I chociaż twórcy wrócili do domów bez statuetek, nie odbiera to "Duchom..." ich wartości. Absurdalny punkt wyjścia tej historii jest godny pokręconej percepcji reżysera "7 psychopatów" . Jesteśmy na fikcyjnej wyspie Inisherin, na której żyją dwaj przyjaciele. Farmer Pádraic ( Colin Farrell ) i lokalny muzyk z zamiłowaniem do egzystencjalnego filozofowania Colm ( Brendan Gleeson ) codziennie o 14:00 spotykają się w pubie. Ta rutyna zostaje przerwana, gdy pewnego dnia Colm nie otwiera drzwi przed dotychczasowym przyjacielem i z dnia na dzień przestaje się do niego odzywać.

"Faworyta"

Zdjęcie Emma Stone w filmie "Faworyta" / materiały prasowe

Szanse na zdobycie aż jedenastu Oscarów mają "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. W 2018 roku o statuetki walczyła jego "Faworyta". Film z Olivią Colman, Emmą Stone i Rachel Weisz podbił serca krytyków oraz widzów na całym świecie. Film przenosi nas do XVIII wieku. Anglia jest w stanie wojny z Francuzami, ale uwagę dworu pochłaniają wyścigi kaczek i pojawienie się na rynku ananasów. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman), a krajem zamiast niej rządzi jej bliska przyjaciółka, lady Sarah (Rachel Weisz). Z podziwu godnym oddaniem dogląda ona przy tym rozkapryszonej i porywczej królowej.

Na dwór przybywa nowa służąca Abigail (nagrodzona Oscarem Emma Stone), która swym urokiem oczarowuje Sarah. Sarah bierze Abigail pod swoje skrzydła, a Abigail dostrzega w tym szansę na powrót do swych arystokratycznych korzeni. Ponieważ sprawy polityczne i prowadzenie wojny coraz bardziej pochłaniają Sarah, Abigail stopniowo zajmuje jej miejsce u boku królowej Anny. Rozkwitająca przyjaźń z królową daje Abigail szansę na spełnienie swoich ambicji. Dziewczyna dochodzi więc do wniosku, że nie pozwoli, aby ktokolwiek lub cokolwiek - czy byłaby to kobieta, mężczyzna, polityka czy królik - stanęło jej na drodze.

"Nomadland"

Kolejna oscarowa produkcja w bibliotece Disney+. Trzy lata temu "Nomadland" został nagrodzony w kategoriach najlepszy film, reżyseria (Chloé Zhao) oraz najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Frances McDormand). To oparta na reportażu Jessiki Bruder opowieść o 60-letniej Fern, która z powodu braku perspektyw na lepszą przyszłość, zaczyna wieść życie współczesnego nomady.

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Zdjęcie Kadr z filmu "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" / materiały prasowe

Skoro już o McDormand mowa, to nie można pominąć filmu, który przyniósł jej drugiego Oscara w karierze. "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" to dzieło wspomnianego już Martina McDonagha. Akcja filmu toczy się w małym amerykańskim miasteczku. Od morderstwa córki Mildred Hayes (Frances McDormand) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego (Woody Harrelson). Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon (Sam Rockwell) - niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy - starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.

"Hamilton"

Akcja naszej następnej propozycji również rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, ale w zupełnie innych czasach. "Hamilton", jeden z najpopularniejszych broadwayowskich musicali ostatnich lat, na początku lipca 2020 roku trafił na platformę streamingową Disney+. Zarejestrowane jeszcze z oryginalną obsadą przedstawienie miało trafić na ekrany kinowe, ale ostatecznie zostało udostępnione online.

"Lin-Manuel Miranda stworzył niezapomniane teatralne doznanie i prawdziwy fenomen kulturalny. Nie bez powodu 'Hamilton' uważany jest za nadzwyczajne dzieło sztuki. Ten, komu udało się zobaczyć przedstawienie w oryginalnej obsadzie, nigdy tego nie zapomni. Jesteśmy podekscytowani, że zyskaliśmy możliwość podzielenia się tym samym broadwayowskim doświadczeniem z milionami widzów na całym świecie" - powiedział wcześniej Bob Iger (prezes i dyrektor generalny The Walt Disney Company) z okazji pozyskania praw do "Hamiltona".



"Menu"

Zdjęcie Anya Taylor-Joy i Nicholas Hoult w filmie "Menu" / materiały prasowe

Film Marka Myloda jest mariażem kilku gatunków. Fabuła filmu "Menu" koncentruje się na zamożnej grupie osób, które wykupiły - złożony z kilku dań - posiłek w Hawthorne, ekskluzywnej restauracji, położonej na otoczonej przez ocean wyspie. Szefem kuchni jest tam Julian Slowik ( Ralph Fiennes ), ekscentryczny kucharz-celebryta. Wśród jego gości znajdują się przebrzmiały gwiazdor filmowy i jego asystentka, znana krytyczka kulinarna i jej wydawca oraz Tyler ( Nicholas Hoult ), niegrzeszący inteligencją fan Slowika i jego partnerka Margot ( Anya Taylor-Joy ).

"Avengers: Wojna bez granic", "Avengers: Koniec gry"

Disney+ to oczywiście "dom" dla produkcji Marvela. Za zwieńczenie trzeciej fazy uważa się filmy "Avengers: Wojna bez granic" oraz "Avengers: Koniec gry". To niezwykle widowiskowe produkcje, które spinają tworzone przed dekadę kinowe uniwersum. W "Avengers: Wojnie bez granic" pojawiło się dwudziestu superbohaterów. Znów skończyło się miliardowymi przychodami, a finał filmu przeszedł do historii kina rozrywkowego jako jeden z najbardziej szokujących. Fani niecierpliwie wyczekiwali kolejnej części.

Film "Avengers: Koniec gry" trafił do kin rok później i niemal od razu stał się kasowym przebojem. Po dramatycznych wydarzeniach z filmu "Avengers: Wojna bez granic" Iron Man samotnie dryfuje po kosmosie, połowa superbohaterów przestała istnieć, a Kapitan Ameryka próbuje pogodzić się z porażką. Świat już nigdy nie będzie taki sam, a ocaleni muszą nauczyć się żyć w nowych warunkach. Nie wszyscy jednak dają za wygraną

"Predator: Prey"

Zdjęcie Kadr z filmu "Predator: Prey" / materiały prasowe

"Disney+ pozytywnie zaskoczył premierą filmu 'Predator: Prey' w reżyserii Dana Trachtenberga. Po mało udanych spin-offach oryginalnego 'Predatora' z 1987 roku, widzowie otrzymali produkcję, która trzyma w napięciu i wprowadza świeżość do franczyzy" - pisała w swojej recenzji Justyna Miś. Film opowiada historię Indianki z plemienia Komanczów, która zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że wkrótce ją i jej współplemieńców czeka rozprawa z zagrożeniem nie z tego świata. Dzielni Indianie wkrótce stawiają czoła kosmicznemu łowcy, Predatorowi.

"Grand Budapest Hotel"

Kolejny film Wesa Andersona, który oczarował widzów. Produkcja opowiada o przygodach Gustava H., legendarnego konsjerża w słynnym, w okresie międzywojennym, europejskim hotelu i Zero Moustafy, lobby boya, który stał się jego najbardziej zaufanym przyjacielem. Historia dotyczy kradzieży i odzyskania bezcennego renesansowego obrazu; szalonej batalii o ogromny, rodzinny majątek, okraszonej brawurowymi pościgami na motocyklach, pociągami, saniami i na nartach; a także najsłodszego z romansów - wszystko w przededniu dramatycznych zmian, które odcisną brutalne piętno na całym kontynencie.

"Coco"

W "Coco" Pixar udowadnia, że jego twórcy nie stracili nic ze swojego talentu do opowiadania historii. Animacja Lee Unkricha to prawdziwa kopalnia emocji, od śmiechu, przez zachwyt, aż do wzruszenia. Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to - za sprawą serii przedziwnych wydarzeń - doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych.