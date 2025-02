Najlepsze antywalentynkowe filmy. Propozycje dla niekoniecznie zakochanych

"Małe kobietki"

"Małe kobietki" Grety Gerwig są kolejną propozycją idealną, jeśli nie przepadacie za walentynkami. Najnowsza adaptacja powieści Louisy May Alcott o czterech siostrach - Jo, Meg, Amy i Beth - to ponadczasowa historia o kobietach, które chcą żyć po swojemu oraz ze wszystkich sił dążą do zrealizowania marzeń. W rolach głównych wystąpiły Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen.

"Szkoła melanżu"

"Szkoła melanżu" z 2019 roku jest znakomitym filmem do obejrzenia w kontrze filmowych , ckliwych opowieści o miłości. W wyreżyserowanej przez Olivię Wilde produkcji dwie dziewczyny - Molly (Beanie Feldstein) i Amy (Kaitlyn Dever) - postanawiają zaszaleć w ostatnią noc przed końcem szkoły. Większość czasu w liceum poświęciły na naukę, więc nagle decydują się nadrobić stracony czas, w wyniku czego trafiają na imprezę na jachcie i robą kilka innych zwariowanych rzeczy, na które by się nie zdecydowały. Choć fabuła brzmi jak brzmi, to film jest pełen emocji, a w centrum znajduje się opowieść o przyjaźni.

"Zakochany bez pamięci"

Charlie Kaufman postanowił z kolei przedstawić widzom jeden z najsmutniejszych filmów o miłości. "Zakochany bez pamięci" przedstawia historię Joela (Jim Carrey), którego rzuciła Clementine (Kate Winslet). Znudzona związkiem Clementine postanawia usunąć ze swego życia wszystko, co kojarzyć się może z Joelem. Nie tylko wyrzuca ze swojego pokoju zdjęcia i pamiątki. Poddaje się również skomplikowanej operacji, podczas której wszystkie wspomnienia o ekschłopaku zostają usunięte z jej mózgu. Klasyk.

Zdjęcie "Zakochany bez pamięci" / Archives du 7eme/ArtPhoto12 via AFP / AFP

"Zaginiona dziewczyna"

"Młoda kobieta znika bez śladu w przededniu piątej rocznicy ślubu. Wszystkie podejrzenia padają na męża, który wspierany przez siostrę zaginionej żony postanawia dowieść swojej niewinności i rozwiązać zagadkę". "Zaginiona dziewczyna" to ekranizacja bestsellerowej powieści Gillian Flynn w reżyserii Davida Finchera. Wizjonerski thriller był jedną z najgłośniejszych produkcji 2014 roku. Zebrał nominacje do wielu branżowych nagród, w tym dla najlepszej aktorki (Rosamund Pike).

"Lobster"

"W świecie niedalekiej przyszłości nikomu nie wolno być samemu. Samotność rodzi niepotrzebny zgiełk. Zgodnie z zaleceniem władz miasta, samotni trafiają do hotelu. Miejsca, w którym spotkają innych samotnych. To tu w ciągu 45 dni powinni znaleźć partnera. Jeśli nie uda im się odszukać miłości, pod postacią zwierząt trafią do Lasu. Tam sami będą musieli walczyć o przetrwanie" - głosi opis filmu "Lobster" z 2015 roku. Jego twórcą jest jeden z największych wizjonerów oraz oryginalnych twórców ostatnich lat - Yorgos Lanthimos, a "Lobster" to znakomity tytuł do odświeżenia dzisiejszego dnia, lub jeśli go nie oglądaliście, to dobra okazja, żeby obejrzeć go po raz pierwszy.

Zdjęcie Uma Thurman / Tony Clifton / SplashNews.com / East News

"Kill Bill"

"Kill Bill" - część pierwsza i druga (2003 i 2024). Uma Thurman w roli panny młodej zamierza dokonać zemsty na ludziach, którzy zniszczyli jej życie. Świetne sceny walk, bezbłędna Uma Thurman i klasyczny styl opowieści Quentina Tarantino zapewnią doskonałą rozrywkę wszystkim, którzy mają ochotę na nieco inny rodzaj filmu, niż przereklamowane walentynkowe propozycje.

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Wszyscy zawsze mówili o Cassie (Carey Mulligan), że to obiecująca młoda kobieta... ale zdarzyło się coś, co brutalnie zmieniło jej przyszłość. W jej życiu nic nie jest tym, na co wygląda. Jest niezwykle bystra, kusząco przebiegła, a nocami prowadzi sekretne podwójne życie. A teraz, dzięki niespodziewanemu spotkaniu, Cassie otrzymuje szansę, by rozliczyć się z przeszłością. I na pewno tę szansę wykorzysta".

Film Emerald Fennell zachwycił krytyków i widzów, Carey Mulligan olśniła publiczność.

