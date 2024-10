"Wicked"

"Wicked" (adaptacja "Wicked. Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu" autorstwa Gregory'ego Maguire) to elektryzująca opowieść o wyjątkowej przyjaźni Elphaby (Złej Czarownicy z Zachodu) i Glindy (Dobrej Czarownicy). Elphaba, charakteryzująca się zielonym kolorem skóry, jeszcze nie odkryła swojej prawdziwej mocy. Glinda, pragnie popularności i władzy. Po spotkaniu z Czarodziejem z Krainy Oz przyjaźń młodych uczennic stanie pod znakiem zapytania.

Reżyserem filmu jest Jon M. Chu. W rolach głównych wystąpili Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Bowen Yang i Peter Dinklage. Scenariusz napisała Holzman. Schwartz jest autorem muzyki.

Cynthia Erivo i Ariana Grande grają głóne role w "Wicked"

Pierwsza część "Wicked" ma zadebiutować na międzynarodowych ekranach 21 listopada 2024 roku. W Polskich kinach pojawi się kilka tygodni później - 6 grudnia. Druga odsłona ma trafić na ekrany w przyszłym roku, a dokładnie 26 listopada 2024 roku.

"People We Meet On Vacation"

Film "People We Meet On Vacation" powstaje na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Emily Henry, której polski tytuł brzmi: "Ludzie, których spotykamy na wakacjach". Produkcja w reżyserii Brett Haley powstaje dla Netfliksa. W role główne mają wcielić się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Emily Bader ("Moja Lady Jane").

Książka opowiada historię Poppy i Alex. Mimo że wiele ich różni, przyjaźnią się od lat. Na co dzień mieszkają w innych miastach, lecz każde wakacje spędzają razem. Do czasu. W pewnym momencie ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Na dwa lata przestają ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia zawalczyć o Alexa i na nowo zdobyć jego zaufanie.

"Steve" / "Shy"

Film "Steve" to adaptacja powieści Maxa Portera zatytułowanej "Shy". Opowie o jednym dniu z życia dyrektora zakładu poprawczego. Mężczyzna stara się dbać o swoich podopiecznych, co jest tym trudniejsze, że sam zmaga się z problemami psychicznymi. Autorem scenariusza jest sam Porter. Film reżyseruje Tim Mielants. Cillian Murphy współpracował już z nim przy serialu "Peaky Blinders", a także przy filmie "Small Things Like These"

Na ten moment nie jest znana data premiery filmu. Wiadomo, że pojawi się on na Netfliksie.

"Mickey 17"

"Mickey 17" będzie opowieścią science fiction, opartą na wydanej w 2022 roku książce autorstwa Edwarda Ashtona o nazwie "Mickey 7". Różnica w tytule powieści i filmu dotyczy liczby zgonów bohatera. Tytułowy jest tzw. Zbędnym - pracownikiem jednorazowego użytku w załodze ekspedycji mającej na celu skolonizowanie lodowego świata znanego jako Niflheim. Za każdym razem, gdy jakieś zadanie jest zbyt niebezpieczne, członkowie załogi zwracają się do Mickeya, by się nim zajął. Gdy kolejne wcielenie Mickeya ginie, regenerowane jest jego nowe ciało z większością wspomnień poprzednika.

"Mickey 17"

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku. W tytułowej roli występuje Robert Pattinson, a na ekranie towarzyszyć mu będą Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo oraz Naomi Ackie. Fabuła produkcji będzie się różnić od książkowego pierwowzoru, który był dla scenarzystów jedynie źródłem inspiracji.

Film ma trafić do kin w styczniu 2025 roku.

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping"

Akcja "Sunrise on the Reaping" będzie się rozgrywała 40 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Balladzie ptaków i węży" i 24 lata przed "Igrzyskami śmierci".

Collins zdradziła, że do napisania piątej części zainspirowały ją słowa Davida Hume'a o "łatwości, z jaką garstka rządzi masami". Fabuła skupi się także na tematyce propagandy i tym, jak ludzie u władzy wpływają na przewodnią narrację. Według pisarki pytanie "Prawda czy kłamstwo?" nigdy nie było bardziej aktualne.

Książka "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" nie ujrzała jeszcze światła dziennego. Premierę zaplanowano na marzec przyszłego roku. Poprzednie filmy z serii "Igrzyska śmierci" wyprodukowała wytwórnia Lionsgate. Pięć adaptacji zarobiło łącznie ponad 3,3 miliarda dolarów na całym świecie. Ta sama wytwórnia ma zająć się produkcją najnowszej odsłony, której premierę zapowiedziano na późną jesień 2026 roku.

"Wichrowe wzgórza"

"Wichrowe wzgórza" to kultowa powieść gotycka autorstwa Emily Brontë. Decyzję o przełożeniu klasyka na wielki ekran podjęła nagrodzona Oscarem brytyjska reżyserka, Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Saltburn"). Zdjęcia do filmu mają ruszyć w przyszłym roku.

Margot Robbie

Powieść Brontë jest uważana przez wielu za jeden z wielkich klasyków literatury i został opublikowany w 1850 roku. Oryginalna historia opowiada o dwóch rodzinach, Earnshawach i Lintonach oraz ich burzliwych relacjach z przybranym synem Earnshawów, Heathcliffem. Ogłoszono, że w obsadzie ekranizacji w reżyserii Fennell zobaczymy m.in. Margot Robbie (jako Catherine Earnshaw) oraz Jacoba Elordi (jako Heathcliff).

Na temat obsady toczą się zaciekłe dyskusje. Fanom powieści nie podoba się kolor skóry Elordiego. W powieści Brontë znajdziemy opisy postaci Heathcliffa - jest on mężczyzną o ciemniejszej skórze, przez co mierzył się z uprzedzeniami.