Zendaya Maree Stoermer Coleman, znana po prostu jako Zendaya, to jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia w Hollywood. Urodzona 1 września 1996 roku w Oakland w Kalifornii, od najmłodszych lat wykazywała talent do aktorstwa, tańca i modelingu. Jej kariera rozpoczęła się w wieku 14 lat, gdy dostała swoją pierwszą znaczącą rolę w serialu Disney Channel. Jak wyglądała jej droga na szczyt?

Kiedy Zendaya rozpoczęła karierę aktorską?

Zendaya zadebiutowała jako aktorka w wieku 14 lat w popularnym serialu młodzieżowym Disney Channel "Taniec rządzi" (Shake It Up). Wcieliła się w postać Rocky Blue, co szybko przyniosło jej rozpoznawalność i uwielbienie młodych widzów. Wcześniej pracowała jako modelka dla takich marek jak Macy’s, Mervyns i Old Navy, a także pojawiła się jako tancerka w reklamach i teledyskach, m.in. w dziecięcej wersji hitu Katy Perry "Hot n Cold" dla Kidz Bop.

Reklama

Jej pierwszym filmem była produkcja Disneya "Przyjaciele aż po grób" (Frenemies) z 2012 roku, w której zagrała Halley Brandon. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak kilka lat później, gdy dołączyła do Marvel Cinematic Universe jako MJ w filmie "Spider-Man: Homecoming" z 2017 roku.

Zdjęcie Zendaya w serialu "Euforia" / Album Online / East News

Kariera Zendayi w telewizji i filmie

Od czasu swojego debiutu Zendaya nieustannie poszerzała swoje portfolio aktorskie, zdobywając coraz bardziej wymagające i prestiżowe role. Występowała zarówno w komediach młodzieżowych, jak i poważnych dramatycznych produkcjach. Przełomem okazała się jej rola Rue Bennett w serialu HBO "Euforia" (Euphoria), za którą zdobyła dwie statuetki Emmy oraz Złoty Glob.

Na dużym ekranie mogliśmy ją oglądać w takich hitach jak:

"Król rozrywki" (The Greatest Showman, 2017) - jako Anne Wheeler,

"Diuna" (Dune, 2021) i "Diuna: Część druga" (Dune: Part Two, 2024) - jako Chani,

"Malcolm i Marie" (Malcolm & Marie, 2021) - w roli Marie,

"Kosmiczny mecz: Nowa era" (Space Jam: A New Legacy, 2021) - jako głos Loli Bunny.

Zendaya regularnie angażuje się również w projekty dubbingowe, podkładając głos postaciom w popularnych animacjach takich jak "Mała stopa" (Smallfoot) czy "Kaczki z gęsiej paczki" (Duck Duck Goose).

Lista filmów i seriali Zendayi

Poniżej znajduje się pełna lista filmów i seriali, w których Zendaya wystąpiła do 2024 roku:

Filmy:

2013 - "Super kumple" (Super Buddies) - jako Lollipop (głos),

2017 - "Spider-Man: Homecoming" - jako MJ,

2017 - "Król rozrywki" (The Greatest Showman) - jako Anne Wheeler,

2019 - "Spider-Man: Daleko od domu" (Spider-Man: Far From Home) - jako MJ,

2021 - "Diuna" (Dune) - jako Chani,

2024 - "Diuna: Część druga" (Dune: Part Two) - jako Chani,

2024 - "Rywalki" (Challengers) - jako Tashi Duncan.

Seriale:

2010-2013 - "Taniec rządzi" (Shake It Up) - jako Rocky Blue,

2015-2018 - "K.C. Nastoletnia agentka" (K.C. Undercover) - jako K.C. Cooper,

2019-obecnie - "Euforia" (Euphoria) - jako Rue Bennett,

2019 - "The OA" - jako Fola.

Zdjęcie Zendaya w "Challengers" / materiały prasowe

Zendaya to nie tylko utalentowana aktorka, ale również ikona stylu i aktywistka. Jej zaangażowanie w różne projekty społecznie zaangażowane, jak również szczerość w poruszaniu tematów takich jak zdrowie psychiczne czy różnorodność, przysporzyły jej miliony fanów na całym świecie.

W 2022 roku Zendaya została wyróżniona przez magazyn TIME, który umieścił ją na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Jej sukces w show-biznesie to wynik nie tylko talentu, ale także ciężkiej pracy i autentyczności, która wyróżnia ją na tle innych gwiazd młodego pokolenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nieprzyjaciel" [trailer 2] materiały prasowe

Zobacz też:

Jennifer Aniston walczy o remake kultowej komedii. Chce zatrudnić znane aktorki

Porzuciła aktorstwo znienacka. Chciała dorosnąć i zostać dobrą matką

Tak wygląda wymarzony ślub Zendayi. Tom Holland miał jeden warunek