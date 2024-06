Sport to nie tylko rywalizacja, ale też pasja, marzenia i determinacja. To właśnie te wartości sprawiają, że filmy sportowe tak głęboko poruszają widzów na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem boksu, wyścigów samochodowych, czy po prostu lubisz historie o ludziach, którzy pokonują przeciwności losu, w naszym zestawieniu znajdziesz coś dla siebie. Przygotowaliśmy listę dziewięciu najlepszych filmów sportowych wszech czasów, które zachwyciły zarówno krytyków, jak i publiczność. Od kultowego "Rocky'ego" po przełomowy dokument "W obręczy marzeń" - te filmy to prawdziwe perełki kina, które warto poznać.

Zestawienie: Najlepsze filmy sportowe wszech czasów

1. W obręczy marzeń (1994)

Przełomowy dokument Steve'a Jamesa śledzi losy dwóch afroamerykańskich nastolatków, którzy marzą o karierze w NBA. Ich pasja i ambicja zderzają się z systemem, który często rzuca im kłody pod nogi. To obraz nierównej walki, w którym na pierwszym planie zawsze są bohaterowie oraz sport. Pominięcie "W obręczy marzeń" wywołało zmiany w regulaminie Akademii i formie pokazów filmów dokumentalnych starających się o nominację.

2. Rocky (1976)

Opowieść o prostym chłopaku z biednej dzielnicy Filadelfii, który dostaje szansę od losu — udział w pojedynku bokserskim z mistrzem świata Apollem Creedem. Dla sportowca to tylko zabieg PR-owy, nic więcej. Dla Rocky'ego to walka o wszystko. Gdy na ringu stawia opór swojemu przeciwnikowi, wszyscy są zaskoczeni, a później zaczynają mu kibicować. W finale wynik pojedynku okazuje się nieważny, bo "Rocky" tak naprawdę nie jest filmem o sporcie. To historia miłosna — o gościu, który w końcu chce powiedzieć nieśmiałej dziewczynie ze sklepu zoologicznego, że mu się podoba.

3. Wściekły byk (1980)

Gdy "Rocky" podnosił na duchu, "Wściekły byk" był jego pesymistycznym rewersem. To film, gdzie z sukcesem przychodzi pycha, a później bolesny upadek, odcięcie się od najbliższych, a w końcu popadnięcie w śmieszność i osamotnienie. Boks nie ma tutaj większej finezji. Starcia są brutalne, a siłę każdego ciosu czuć poza ekranem. Wszystko dzięki znakomitej stronie technicznej oraz życiowej roli Roberta De Niro, który został za nią nagrodzony Oscarem.

4. Wyścig (2013)

Historia rywalizacji kierowców Formuły 1, Amerykanina Jamesa Hunta i Niemca Nikiego Laudy. Każdy z bohaterów ma swoje wady i trudno z nimi jednoznacznie sympatyzować. Jeszcze trudniej nie ekscytować się jednak ich kolejnymi starciami — na torach wyścigowych i poza nimi. "Wyścig" to produkcja dopracowana w najdrobniejszych szczegółach i trzymająca w napięciu do ostatnich minut.

5. Moneyball (2011)

Jak sprawić, by drużyna baseballowa z dołu tabeli zaczęła wygrywać? Proste, należy zatrudnić najlepszych zawodników. Tylko co zrobić, gdy funduszy brak? Na to opowiada "Moneyball". Zamiast zmagań na boisku baseballowym więcej tutaj tabelek, statystyk i zestawień liczb. I, co najbardziej imponujące, ogląda się to z ekscytacją godną finału mistrzostw świata.

6. Ucieczka do zwycięstwa (1981)

Grupa jeńców wojennych zostaje zmuszona do propagandowego meczu piłkarskiego z drużyną niemiecką. Dla więźniów okazuje się to doskonałym pretekstem do opracowania planu ucieczki. W finale bohaterowie stają przed dylematem — wolność czy symboliczne zwycięstwo nad agresorem?

7. Rydwany ognia (1981)

Czy to jeden ze słabszych zwycięzców Oscara w kategorii "najlepszy film" w historii? Być może. Czy dziś niewielu pamięta historię dwóch lekkoatletów, którzy wystartowali na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku? Możliwe. Nikt jednak nie przejdzie obojętnie obok nieśmiertelnej ścieżki dźwiękowej autorstwa Vangelisa. Czy leci w tle olimpijskich zmagań w oscarowym filmie, czy też gdy Al Bundy ściga się ze staruszkami, zawsze wypada równie epicko.

8. Za wszelką cenę (2004)

Zaczyna się jako film o dziewczynie, która ma marzenie, i starszym facecie, który widzi ostatnią szansę, by coś osiągnąć. Kończy się na dylemacie moralnym oraz traktacie o samostanowieniu. Tak różne tonacje mógł pogodzić tylko Clint Eastwood w jednym z najlepszych filmów w swojej karierze reżyserskiej. "Za wszelką cenę" triumfowało podczas gali rozdania Oscara. Nagrody ze swe role odebrali Hilary Swank i Morgan Freeman. Eastwoodowi przypadły statuetki za reżyserię i najlepszy film roku.

9. Eddie zwany Orłem (2016)

Duchowy brat "Pierwszego gola". Nie chodzi o to, żeby wygrać. Czasem wystarczy po prostu wziąć udział. Taki jest właśnie cel Eddiego Edwardsa, skoczka narciarskiego z Wielkiej Brytanii, któremu los poskąpił talentu, ale za to obdarzył go zapałem tuzina mężczyzn. Nic dziwnego, że w 1988 roku podbił serca kibiców na całym świecie.

