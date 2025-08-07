Wyczekiwany film Netfliksa. Adaptacja bijącej rekordy popularności serii

"Czwartkowy Klub Zbrodni": wyczekiwany film Netfliksa

Film "Czwartkowy Klub Zbrodni" przedstawia historię czworga emerytów. Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) i Joyce (Celia Imrie) urozmaicają sobie wolny czas rozwiązując dla rozrywki niewyjaśnione zagadki kryminalne. Jednka prawdziwe kłopoty zaczynają się wtedy, kiedy muszą sprostać wyjaśnić prawdziwą sprawę. Domorośli detektywi będą mieli pełne ręce roboty.

Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan), Ibrahim (Ben Kingsley) oraz Joyce (Celia Imrie) "tworzą nietuzinkowy kwartet, który co czwartek widuje się w domu spokojnej starości, by rozwiązywać nierozwikłane sprawy kryminalne. Gdy jednak na ich osiedlu dochodzi do prawdziwego przestępstwa - niewinne spotkania towarzyskie przeradzają się w coraz bardziej ryzykowne śledztwo" - czytamy w oficjalnym opisie.

W filmie wyreżyserowanym przez Chrisa Columbusa wystapi plejada gwiazd. Oprócz Mirren, Brosnana (dla których jest to kolejny wspólny projekt), Kingsleya oraz Imrie na ekranie pojawią się m.in. Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant, Ingrid Oliver.

"Czwartkowy Klub Zbrodni": będą zmiany

Fani powieści Richarda Osmana mają więc na co czekać. Nie obędzie się jednak pewnie bez kontrowersji - jak zaznaczył pisarz w podcaście The Rest Is Entertainment, produkcja nie będzie wierną ekranizacją. Pewne rzeczy zostaną zmienione.

"Fabuła 'Czwartkowego Klubu Zbrodni' jest oparta na pierwszej książce, ale nie jest dokładnie taka sama, ponieważ prawda jest taka, że trzeba zmieniać niektóre rzeczy".

"Czwartkowy Klub Zbrodni": kiedy i gdzie oglądać?

Premiera filmu została zapowiedziana na 28 sierpnia. Zwiastun można obejrzeć tutaj.

