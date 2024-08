Wraca nowa odsłona kultowej serii. Znowu rozśmieszą widzów do łez

"OceanXplorers", premiera serialu: 19 sierpnia, Disney+

W serialu filmowego wizjonera, Jamesa Camerona, widzowie odkryją "niektóre z największych tajemnic oceanu poprzez obserwację życia zwierząt i ich ekosystemów". Zespół naukowców przemierzył głębiny na pokładzie najbardziej zaawansowanego statku badawczego.

"Trio z Plainview", premiera serialu: 21 sierpnia, Disney

"Trio z Plainview" to opowieść o trzech przyjaciółkach. Odette, Clarice i Barbara Jean od lat pomagały wspierały się w codziennych dramatach, jednak największe wyzwanie dopiero przed nimi. W rolach głównych występują: Aunjanue Ellis - Taylor, Sanaa Lathan, Uzo Aduba.

"Fajne dziewczyny", premiera: 21 sierpnia, Netflix

Léo (Alice Taglioni) to najlepsza policjantka na Riwierze Francuskiej. Kiedy zamierza rozwiązać sprawę zabójstwa jednego z jej najbliższych przyjaciół, dowiaduje się, że sprawa została przekazana niemieckiej superpolicjantce. Jak czytamy w oficjalnym opisie "zmuszone do trudnej współpracy wybitne, choć różniące się od siebie jak ogień i woda, policjantki, nie mają pojęcia, że nad Niceą wisi ogromne niebezpieczeństwo, a je same łączy więcej, niż przypuszczały".

"Różowe lata '90.", premiera drugiego sezonu: 22 sierpnia, Netflix

Akcja realizowanego przez Netflixa "That '90s Show" będzie rozgrywać się w 1995 roku. Widzowie będą śledzić losy Leii Forman (Callie Haverda), córki Erica i Donny, których w oryginalnym serialu zagrali Topher Grace i Laura Prepon. W trakcie letnich wakacji odwiedzi ona swoich dziadków, Kitty (Debra Jo Rupp) i Reda (Kurtwood Smith). Serial zadebiutował na platformie Netflix w styczniu 2023 roku. Pierwsza część drugiego sezonu ukazała się pod koniec czerwca 2024 roku. Natomiast nowe odcinki zobaczymy już 22 sierpnia. Wszystkie osiem epizodów wyreżyserowała Laura Prepon, czyli serialowa Donna.

"Komisariat Gia-Gun", premiera serialu: 22 sierpnia, Netflix

"Komisariat Gia-Gun" to połączenie komedii i kryminału, a jednocześnie kontynuacja filmu, który jest tegorocznym kandydatem Tajwanu w wyścigu o Oscary - "Gdzie są moje zwłoki?", który jest oficjalnym kandydatem Tajwanu do Oscara w 2024 roku. Policjanci z komisariatu Gia-Gun będą musieli sprostać dziwnym sprawom.

"Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X", premiera: 21 sierpnia, Disney

"Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X" to kolejna odsłona popularnej antologii serialowej. "Stworzony przez Damione'a Macedona i Raphaela Jacksona Jr. serial "Geniusz: Martin Luther King Jr. i Malcolm X" to obraz życia obu mężczyzn. Ci wyjątkowo błyskotliwi i odmienni mężczyźni wiedli bardzo różne życie, to obaj mieli podobne cele. Chociaż wielu uważało, że muszą wybierać między Malcolmem i Martinem, w rzeczywistości są oni dwiema stronami tego samego medalu - orędownikami wolności, której im odmówiono" - czytamy w informacji prasowej.

"Odwilż", premiera drugiego sezonu: 23 sierpnia, Max

" Odwilż " to polski serial kryminalny w reżyserii Xawerego Żuławskiego. W pierwszym sezonie Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), policjantka ze Szczecina, prowadzi dochodzenie w sprawie ciała młodej kobiety, znalezionej w Odrze na przełomie zimy i wiosny. W trakcie okazuje się, że kobieta przed śmiercią urodziła dziecko. Co się z nim stało? Trzydziestokilkuletnia funkcjonariuszka jest zdeterminowana, by dowiedzieć się prawdy, lecz jednocześnie musi mierzyć się z traumą po utracie męża i samotnym wychowywaniem kilkuletniej Hani.

