Jim Carrey powróci jako doktor Ivo Robotnik w trzeciej części filmowych przygód jeża Sonica. Robotnik jest genialnym konstruktorem maszyn i głównym antagonistą serii gier wideo o Sonicu. Carrey wcielił się w niego w obu pełnometrażowych produkcjach o niebieskim jeżu, który potrafi się poruszać z niesamowitą prędkością.

"Sonic 3": o czym będzie?

Sonic, Knuckles i Tails w filmie "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" ponownie łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi. Shadow to tajemniczy złoczyńca z mocami niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej. Drużyna Sonica musi szukać sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety.

Za film odpowiada Jeff Fowler, twórca poprzednich odsłon. Oprócz Carreya w obsadzie znów pojawi się Ben Schwartz, który użyczył swego głosu Sonicowi. W pozostałych rolach usłyszymy takich aktorów, jak: Idris Elba (użycza głosu Knuckesowi), Colleen O'Shaughnessey (użycza głosu Tails) a Keanu Reeves użyczy głosu postaci Shadow.

Powstanie kontynuacji nie jest zaskoczeniem. Jej zapowiedź znajdowała się pod koniec drugiej części cyklu z 2022 roku. Poprzednie filmy zarobiły prawie 871 milionów dolarów, co także przyczyniło się do szybkiej decyzji o realizacji trzeciej części. W sieci pojawił się nowy zwiastun.

Wideo "Sonic 3: szybki jak błyskawica" [zwiastun]

"Sonic 3": kiedy premiera w Polsce?

Film "Sonic 3: Szybki jak błyskawica" wejdzie do amerykańskich kin 20 grudnia 2024 roku. W Polsce ukaże się 3 stycznia 2025 r.