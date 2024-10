Znany aktor debiutuje jako kierowca rajdowy. Jak mu poszło?

W 45 minucie wyścigu samochód Reevesa wypadł z trasy i zatrzymał się na trawie. Aktor nie odniósł żadnych obrażeń i szybko wrócił do tor. Ostatecznie uzyskał 25 miejsce na 35 uczestników.

Razem z Reevesem w wyścigu Toyota GR Cup wziął udział Cody Jones, członek grupy komediowej Dude Perfect. Odtwórca roli Johna Wicka zapowiedział, że zamierza wrócić na tor podczas trwającego właśnie wydarzenia. Aktor bierze udział w wyścigach support series. Oznacza to, że w przypadku dobrego wyniku ma szansę awansu do wyższej klasy.

Reklama

Wideo Sonic the Hedgehog 3 | Title Treatment Reveal (2024 Movie)

W 2009 roku gwiazdor "Matrixa" wziął udział w Toyota Grand Prix of Long Beach, wyścigu dla celebrytów. Zakończył go na pierwszym miejscu. Aktor jest także znany ze swojego uwielbienia do Formuły 1. Poza planem filmowym jest często widziany na trybunach w czasie wyścigów. Był także narratorem w miniserialu dokumentalnym "Brawn: Niezwykła historia Formuły 1".

Keanu Reeves. Jego nadchodzące role

W grudniu 2024 roku usłyszymy Reevesa w roli jeża Shadowa w trzeciej części adaptacji gier "Sonic. Szybki jak błyskawica". Z kolei w czerwcu 2025 roku powtórzy rolę Johna Wicka w filmie "Ballerina".