Panicznie bała się współtowarzysza na planie. Błagała reżysera o zmianę

Lupitę Nyong’o, 41-letnią Kenijkę, możemy kojarzyć z ostatnich znanych super produkcji o tytułach "To My" (2019, reż. Jordan Peele), "Czarna Pantera" (2018, reż. Ryan Coogler) oraz "Księga Dżungli" (2016, reż. Jon Favreau).

Jednak jej najbardziej znaczącym występem, jak dotąd, pozostaje rola niewolnicy Patsey w filmie "Zniewolony" (2013, reż. Steve McQueen). Aktorka za ten występ otrzymała 37 nominacji do nagród i aż 20 statuetek trafiło do jej rąk - w tym Oscar za Najlepszą Kobiecą Rolę Drugoplanową.

Lupita Nyong’o, laureatka Oscara

28 czerwca 2024 roku w polskich kinach zadebiutuje nowa produkcja z udziałem Lupity. Będzie to trzecia część, a zarazem prequel, znanej serii amerykańskich horrorów "Ciche Miejsce". W filmach śledziliśmy losy jednej z rodzin walczącej o przetrwanie na Ziemi po ataku wrażliwych na dźwięk kosmitów.

Realizacja "Ciche Miejsce: Dzień Pierwszy" skupi się na dniu, w którym obcy znaleźli się na naszej planecie. Nyong’o wcieli się w postać Sam, która ze swoim kotem Frodo będzie starać się przeżyć podczas niebezpiecznego ataku.

Aktorka rozpoczęła promocję filmu i już w kilku wywiadach, przyznała się do zaskakującego lęku, z którym musiała się mierzyć podczas kręcenia trzeciej części serii.

"Ci, co mnie znają, wiedzą, że nie lubię kotów. Boję się ich. To są w zasadzie małe lwy. To właśnie myślę o kotach..." - wyznaje w materiale zza kulis nagrań filmu.

Lupita Nyong’o w "Cichym Miejscu 3" bała się kotów!

W rozmowie z Jimmy’m Kimmelem tłumaczyła, że jej lęk bierze się z dzieciństwa. Wychowywała się pośród takich zwierząt jak lwy czy tygrysy, więc z jej perspektywy koty, to groźne dla człowieka zwierzęta.

"Bardzo chciałam nagrać ten film ["Ciche Miejsce 3"], ale fakt, że musiałabym spędzać czas z kotem, nie pozwalał mi zdecydowanie powiedzieć: tak. Rozmawiałam z reżyserem, czy może zmienić zwierzę, z którym mam pracować. Zapytałam, czy może to być pancernik lub coś takiego. [...] On popatrzył na mnie i bardzo uprzejmie odpowiedział, że musi być to kot." - śmiała się w wywiadzie dla talk-show.

Na planie Lupita Nyong’o poznała dwa koty, które odgrywały rolę Frodo, towarzysza głównej bohaterki. Nico i Sznycel tak wkradły się w jej serce, że sama postanowiła przygarnąć słodkiego futrzaka do domu i teraz jest szczęśliwą kocią mamą.

Lupitę, Nico oraz Sznycla zobaczymy na ekranach kinowych już pod koniec czerwca. Tym razem w roli reżysera Johna Krasinskiego zastąpił Michael Sarnoski. Mamy nadzieję, że mimo zmian w obsadzie i pionie realizatorskim, prequel odniesie taki sukces, jak jego dwie poprzednie części.

