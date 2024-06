Bogusław Linda i Aidan Gillen na planie międzynarodowej produkcji

Szerokim echem odbiło się zdjęcie opublikowane przez Bogusława Lindę w mediach społecznościowych. Polski aktor zapozował na nim ze znanym z serialu "Gra o tron" Aidanem Gillenem , który sportretował w hicie HBO niezapomnianego "Littlefingera". Okazuje się, że panowie spotkali się na planie "dużej międzynarodowej produkcji".

"Pamiętacie Lorda Baelish'a 'Littlefinger'a' z 'Gry o tron'? Spotkaliśmy się dzisiaj z Aidanem na planie dużej międzynarodowej produkcji" - podpisał fotografię Linda.

Jak dowiedział się serwis NaEkranie, aktorzy pracują na planie filmu "Pojedynek" w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Opowie historię napaści ZSRR na Polskę w 1939 roku. Oprócz Lindy i Gillena na ekranie zobaczymy Jakuba Gierszała.

Aidan Gillen: Kultowy "Littlefinger" z "Gry o tron"

Aidan Gillen urodził się jako Aidan Murphy 24 kwietnia 1968 roku w Dublinie. Zmienił nazwisko, ponieważ "Aiden Murphy" był już zarejestrowany jako aktor, więc użył nazwiska panieńskiego matki. Zaczął karierę aktorską jako nastolatek. W wieku 14 lat dołączył do teatru młodzieżowego. Gdy miał 19 lat, przeprowadził się do Londynu.

Zanim Aidan Gillen trafił do świata Westeros, wystąpił w serialu "Queer as Folk", który przyniósł mu nominację do nagrody British Academy Television Awards. W 2009 roku pojawił się w serialu "Prawo ulicy", gdzie wcielał się w postać Tommy'ego Carcetti. Za tę rolę został wyróżniony irlandzką nagrodą filmową IFTA.

Przełomem w jego karierze była rola w "Grze o tron". Przez 6 lat wcielał się w postać Petyra Baelisha "Littlefingera". Jego bohater znany był z knucia intryg, przez co był uważany za jednego z najniebezpieczniejszych ludzi w Westeros. Od 2017 roku aktor grał w innym popularnym serialu - "Peaky Blinders". Wcielał się w nim w postać Aberamy Golda.

Aidan Gillen w zeszłym roku odwiedził Polskę z okazji festiwalu filmowego Mastercard OFF Camera w Krakowie.