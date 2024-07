Najlepsza kampania promocyjna od lat? Twórcy klasyka przeszli samych siebie

Comic-Con: Królestwo fanów popkultury

Comic-Con to największe na świecie wydarzenie dla fanów komiksów, filmów, seriali i popkultury, które odbywa się co roku w San Diego. To miejsce, gdzie miłośnicy z całego świata mogą spotkać się, aby celebrować swoje ulubione dzieła, uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, spotkaniach z twórcami, aktorami oraz wziąć udział w różnych wydarzeniach związanych z branżą rozrywkową. San Diego Comic-Con to również miejsce premierowych pokazów filmów, zwiastunów oraz ekskluzywnych zapowiedzi, które przyciągają tysiące entuzjastów, dziennikarzy i profesjonalistów z branży.

Obłędna kampania promocyjna filmu "Obcy: Romulus"

Disney i jego oddział 20th Century Studios postanowili wprowadzić trochę teatralności podczas panelu promującego film "Obcy: Romulus" na tegorocznym Comic-Con. Zaczęło się od czerwonych świateł stroboskopowych, po których na scenę wszedł bełkoczący mężczyzna, kończąc swój występ spektakularnym "rozerwaniem klatki piersiowej". Wydarzenie wzbogaciły także pytania wideo od niespodziewanych gości, takich jak Ridley Scott, oryginalnego reżysera "Obcego" oraz Guillermo del Toro.

Po zakończeniu panelu uczestnicy otrzymali niezwykłe prezenty - gumowe monstra znane z serii "Obcy". Wszystkie 6500 osób, które wypełniły halę San Diego Convention Center, otrzymało upominki, a wiele z nich od razu zrobiło sobie selfie, dzieląc się zdjęciami w mediach społecznościowych. Promocja zakończyła się pełnym sukcesem.