"Hamnet" opowiada żałobie Agnes i Williama Szekspirów po stracie ich syna. W rolach głównych wystąpili Jessie Buckley i Paul Mescal. Film nagrodzono wcześniej Złotym Globem dla najlepszego dramatu. Za kamerą stanęła Chloé Zhao, laureatka dwóch Oscarów za "Nomandland" z 2020 roku. Wśród producentów filmu są uznani autorzy kina: Sam Mendes i Steven Spielberg.

"Hamnet" otrzymał osiem nominacji do Oscarów, w tym za produkcję roku, reżyserię, główną rolę kobiecą (nagrodzona Złotym Globem Buckley) i scenariusz adaptowany. Niestety, na liście zabrakło zdjęć autorstwa Łukasza Żala.

materiały prasowe

"Hamnet". Aktorka wspomina polską ekipę

Gdy Buckley odebrała Złoty Glob za swoją rolę, podziękowała wszystkim osobom pracującym przy "Hamnecie". To był niezwykły plan zdjęciowy. Opowiadaliśmy historię najsłynniejszego Brytyjczyka w historii. Mieliśmy chińską reżyserkę, sporo Irlandczyków i głównie polską ekipę" - mówiła aktorka.

Następnie zaznaczyła, że chciałaby szczególnie podziękować mistrzowi sprzętu, który poczęstował ją rosołem. "W czasie zdjęć Tomasz zaczął znikać. Pewnego dnia znalazłam go za jego przyczepą. Kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z Polski swój ogromny garnek i robił zupę. Ta szybko pojawiła się na planie. I była pyszna. Tomasz, dziękuję ci za przywiezienie tego garnka" - śmiała się Buckley.

Kiedy poznamy laureatów 98. gali rozdania Oscarów?

Laureatów 98. rozdania Oscarów poznamy w nocy z 14 na 15 marca 2026 roku. Ceremonię poprowadzi komik Conan O'Brien.