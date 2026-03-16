Jessie Buckley wygrała pierwszego w swojej karierze Oscara za rolę w filmie "Hamnet". Aktorka od samego początku była faworytką. Wcześniej została nagrodzona m.in. Złotym Globem i BAFTA.

Oprócz Buckley w tej kategorii były także nominowane: Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Renate Reinsve ("Wartość sentymentalna"), Emma Stone ("Bugonia").

"Hamnet" w reżyserii Chloe Zhao to poruszająca historia Agnes i Williama Szekspirów, którzy zmagają się z żałobą po utracie syna. Jessie wcieliła się w filmie w główną bohaterkę, a na ekranie w roli ukochanego partneruje jej utalentowany Paul Mescal.

Jessie Buckley: kariera

Jeszcze przed "Hamnetem" Jessie Buckley stworzyła wiele uznanych kreacji. Miała nawet na koncie nominację do Oscara za rolę w filmie "Córka" w reżyserii Maggie Gyllenhaal. W adaptacji powieści Eleny Ferrante wystąpiła u boku Olivii Colman, Dakoty Johnson, Eda Harrisa, Paula Mescala, Dagmary Domińczyk i Petera Sarsgaarda.

W 2020 roku Jessie Buckley oglądaliśmy w głównej obsadzie 4. serii "Fargo" oraz nieszablonowym filmie "Może pora z tym skończyć", który cieszył się dużą popularnością na Netfliksie.

Rok wcześniej aktorka wcieliła się w Ludmiłę Ignatenko, żonę poszkodowanego w akcji ratunkowej strażaka, w serialu HBO "Czarnobyl". Produkcja ukazywała moment wybuchu ukraińskiej elektrowni i dramatyczne skutki tych wydarzeń.

W portfolio aktorki znalazły się też rola Marii Bołkońskiej w serialu "Wojna i pokój", królowej Wiktorii w filmie "Doktor Dolittle" czy Rosalyn Wilder w "Judy". Pojawiły się głosy, że dzięki jej aktorskiej wszechstronności może być "nową Meryl Streep".

"Jako dziecko nigdy, przenigdy nie myślałam, że kiedykolwiek będę chciała zagrać w filmie albo znaleźć się na planie. Takie marzenia nie istniały w moim świecie. To przytrafiało się ludziom w Hollywood. To przytrafiało się bardzo daleko od miejsca, w którym dorastałam" - mówi Jessie Buckley.

"To, co czyni Jessie Buckley tak fascynującą, jest jej zdolność do jednoczesnego ucieleśniania wielkiej wrażliwości i potężnej siły. Nigdy nie stroni od złożonych emocji postaci i dokonuje tak zaskakujących i kreatywnych wyborów" - zauważa reżyserka teatralna, Rebecca Frecknall.