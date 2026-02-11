Orły 2026: Znamy nominowanych! Kto w tym roku powalczy o nagrody?

O nominacje do Orłów walczyło w tym roku 69 filmów. Tegoroczny plakat promujący 28. edycję Orłów zaprojektował Andrzej Pągowski.
4 marca Polska Akademia Filmowa ogłosi laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia.
Orły 2026. Które filmy otrzymały najwięcej nominacji?
Najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami.
Wszystkie wyżej wymienione filmy otrzymały nominacje w kategoriach produkcja roku, reżyseria i scenariusz.
Orły 2026. Kiedy zostaną wręczone Polskie Nagrody Filmowe?
28. gala wręczenia Orłów odbędzie się 9 marca 2026 roku w Warszawie.
Orły 2026. Lista nominowanych (w trakcie aktualizacji)
Najlepszy film:
"Brat", reż. Maciej Sobieszczańśki
"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski
"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland
"Ministranci", reż. Piotr Domalewski
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald
Najlepsza reżyseria:
Maciej Sobieszczański - "Brat"
Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"
Agnieszka Holland - "Franz Kafka"
Piotr Domalewski - "Ministranci"
Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza główna rola kobieca:
Agnieszka Grochowska - Brat"
Agata Turkot - "Dom dobry"
Izabella Dudziak - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Matylda Giegżno - "Światłoczuła"
Izabela Kuna - "Teściowie 3"
Najlepsza główna rola męska:
Filip Wiłkomirski- "Brat"
Eryk Kulm - "Chopin, Chpin"
Tomasz Schuchardt - "Dom dobry"
Idan Weiss - "Franz Kafka"
Bartłomiej Deklewa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza drugoplanowa rola kobieca:
Karolina Gruszka - "Chopin, Chopin"
Agata Kulesza - "Dom dobry"
Maria Sobocińska - "Dom dobry"
Sandra Korzeniak - "Franz Kafka"
Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Najlepsza drugoplanowa rola męska:
Julian Świeżewski - "Brat"
Jacek Braciak - "Brat"
Andrzej Konopka - "Dom dobry"
Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"
Sławomir Orzechowski - "Ministranci"
Najlepszy scenariusz:
"Brat" - Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda
"Dom dobry" - Wojciech Smarzowski
"Franz Kafka" - Marek Epstein
"Ministranci" - Piotr Domalewski
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Emi Buchwald i Karol Marczak
Najlepsze zdjęcia:
"Brat"
"Chopin, Chopin"
"Franz Kafka"
"Ministranci"
"Pani od polskiego"
Najlepszy montaż:
"Chopin, Chopin" - Bartłomiej Piasek i Piotr Wójcik
"Dom dobry" - Krzysztof Komander
"Franz Kafka" - Pavel Hrdlička
"Ministranci" - Agnieszka Glińska
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Anna Łuka
"Pociągi" - Rafał Listopad
Najlepsza muzyka:
"Brat"
"Dom dobry"
"Dziecko z pyłu"
"Franz Kafka"
"Mensch"
"Ministranci"
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
"Sny pełne dymu"
"Zamach na papieża"
Najlepsza charakteryzacja:
"Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg
"Chopin, Chopin" - Dariusz Krysiak
"Dom dobry" - Liliana Gałązka
"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - Magdalena Tarka
"Zamach na papieża" - Agnieszka Hodowana
"Życie dla początkujących" - Agnieszka Jońca
Najlepsza scenografia:
"Chopin, Chopin" - Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński
"Dom dobry" - Joanna Macha
"Franz Kafka" - Henrich Boráros
"Pani od polskiego" - Wojciech Żogała
"Zamach na papieża" - Wojciech Żogała
Najlepsze kostiumy:
"Chopin, Chopin" - Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz
"Franz Kafka" - Michaela Horackova
"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - Wiola Uliasz
"Sanatorium Pod Klepsydra według braci Quay" - Dorota Roqueplo
"Zamach na papieża" - Małgorzata Moskwa-Braszka
Najlepszy dźwięk:
"Chopin, Chopin" - Marcin Matlak, Marcin Kasiński i Filip Krzemień
"Dom dobry" - Radosław Ochnio
"Ministranci" - Jerzy Murawski i Wojciech Mielimąka
"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Aleksandra Landsmann
"Pani od polskiego" - Krzysztof Jastrząb
Najlepszy film dokumentalny:
"Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska
"Gość", reż. Zvika Gregory Portnoy i Zuzanna Solakiewicz
"Listy z Wilczej", reż. Arjun Talwar
"Pociągi", reż. Maciej Drygas
"Silver", reż. Natalia Koniarz
Najlepszy filmowy serial fabularny:
"1670", sezon 2
"Breslau"
"Czarna śmierć"
"Heweliusz"
"Przesmyk"
Najlepszy film europejski:
"Bogini Partenope", reż. Paolo Sorrentino
"Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos
"Flow", reż. Gints Zilbalodis
"Nasienie świętej figi", reż. Mohammad Rasoulof
"Sirat", reż. Oliver Laxe
Odkrycie roku:
Iga Lis - reżyseria filmu "Bałtyk"
Filip Wiłkomirski - rola w filmie "Brat"
Kordian Kądziela - reżyseria filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy
Tobiasz Wajda - rola w filmie "Ministranci"
Emi Buchwald - reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej"