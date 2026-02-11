Orły 2026: Znamy nominowanych! Kto w tym roku powalczy o nagrody?

O nominacje do Orłów walczyło w tym roku 69 filmów. Tegoroczny plakat promujący 28. edycję Orłów zaprojektował Andrzej Pągowski.

4 marca Polska Akademia Filmowa ogłosi laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia.

Orły 2026. Które filmy otrzymały najwięcej nominacji?

Najwięcej nominacji - aż 13, w tym pięć w kategoriach aktorskich - otrzymał "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Po 10 nominacji przyznano filmom "Brat" Macieja Sobieszczańskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald. Nagrodzeni Złotymi Lwami podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" Piotra Domalewskiego zamykają stawkę z 9 nominacjami.

Wszystkie wyżej wymienione filmy otrzymały nominacje w kategoriach produkcja roku, reżyseria i scenariusz.

Orły 2026. Kiedy zostaną wręczone Polskie Nagrody Filmowe?

28. gala wręczenia Orłów odbędzie się 9 marca 2026 roku w Warszawie.

Orły 2026. Lista nominowanych (w trakcie aktualizacji)

Najlepszy film:

"Brat", reż. Maciej Sobieszczańśki

"Dom dobry", reż. Wojciech Smarzowski

"Franz Kafka", reż. Agnieszka Holland

"Ministranci", reż. Piotr Domalewski

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald

Najlepsza reżyseria:

Maciej Sobieszczański - "Brat"

Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"

Agnieszka Holland - "Franz Kafka"

Piotr Domalewski - "Ministranci"

Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Agata Turkot i Tomasz Schuchardt w scenie z filmu "Dom dobry" materiały prasowe

Najlepsza główna rola kobieca:

Agnieszka Grochowska - Brat"

Agata Turkot - "Dom dobry"

Izabella Dudziak - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Matylda Giegżno - "Światłoczuła"

Izabela Kuna - "Teściowie 3"

Najlepsza główna rola męska:

Filip Wiłkomirski- "Brat"

Eryk Kulm - "Chopin, Chpin"

Tomasz Schuchardt - "Dom dobry"

Idan Weiss - "Franz Kafka"

Bartłomiej Deklewa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca:

Karolina Gruszka - "Chopin, Chopin"

Agata Kulesza - "Dom dobry"

Maria Sobocińska - "Dom dobry"

Sandra Korzeniak - "Franz Kafka"

Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Karolina Rzepa, Izabella Dudziak i Bartłomiej Deklewa - trójka aktorów nominowanych do Orłów za role w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" AKPA AKPA

Najlepsza drugoplanowa rola męska:

Julian Świeżewski - "Brat"

Jacek Braciak - "Brat"

Andrzej Konopka - "Dom dobry"

Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Sławomir Orzechowski - "Ministranci"

Najlepszy scenariusz:

"Brat" - Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda

"Dom dobry" - Wojciech Smarzowski

"Franz Kafka" - Marek Epstein

"Ministranci" - Piotr Domalewski

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Emi Buchwald i Karol Marczak

"Ministranci" MICHAL CHARYTON materiały prasowe

Najlepsze zdjęcia:

"Brat"

"Chopin, Chopin"

"Franz Kafka"

"Ministranci"

"Pani od polskiego"

Najlepszy montaż:

"Chopin, Chopin" - Bartłomiej Piasek i Piotr Wójcik

"Dom dobry" - Krzysztof Komander

"Franz Kafka" - Pavel Hrdlička

"Ministranci" - Agnieszka Glińska

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Anna Łuka

"Pociągi" - Rafał Listopad

Najlepsza muzyka:

"Brat"

"Dom dobry"

"Dziecko z pyłu"

"Franz Kafka"

"Mensch"

"Ministranci"

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

"Sny pełne dymu"

"Zamach na papieża"

Agnieszka Grochowska i Filip Wiłkomirski w filmie "Brat" © materiały dystrybutora materiały prasowe

Najlepsza charakteryzacja:

"Brzydka siostra" - Anne Cathrine Sauerberg

"Chopin, Chopin" - Dariusz Krysiak

"Dom dobry" - Liliana Gałązka

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - Magdalena Tarka

"Zamach na papieża" - Agnieszka Hodowana

"Życie dla początkujących" - Agnieszka Jońca

Najlepsza scenografia:

"Chopin, Chopin" - Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński

"Dom dobry" - Joanna Macha

"Franz Kafka" - Henrich Boráros

"Pani od polskiego" - Wojciech Żogała

"Zamach na papieża" - Wojciech Żogała

Najlepsze kostiumy:

"Chopin, Chopin" - Magdalena Biedrzycka i Justyna Stolarz

"Franz Kafka" - Michaela Horackova

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" - Wiola Uliasz

"Sanatorium Pod Klepsydra według braci Quay" - Dorota Roqueplo

"Zamach na papieża" - Małgorzata Moskwa-Braszka

Idan Weiss w filmie "Franz Kafka" materiały prasowe

Najlepszy dźwięk:

"Chopin, Chopin" - Marcin Matlak, Marcin Kasiński i Filip Krzemień

"Dom dobry" - Radosław Ochnio

"Ministranci" - Jerzy Murawski i Wojciech Mielimąka

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - Aleksandra Landsmann

"Pani od polskiego" - Krzysztof Jastrząb

Najlepszy film dokumentalny:

"Dziecko z pyłu", reż. Weronika Mliczewska

"Gość", reż. Zvika Gregory Portnoy i Zuzanna Solakiewicz

"Listy z Wilczej", reż. Arjun Talwar

"Pociągi", reż. Maciej Drygas

"Silver", reż. Natalia Koniarz

Najlepszy filmowy serial fabularny:

"1670", sezon 2

"Breslau"

"Czarna śmierć"

"Heweliusz"

"Przesmyk"

Najlepszy film europejski:

"Bogini Partenope", reż. Paolo Sorrentino

"Bugonia", reż. Yorgos Lanthimos

"Flow", reż. Gints Zilbalodis

"Nasienie świętej figi", reż. Mohammad Rasoulof

"Sirat", reż. Oliver Laxe

Odkrycie roku:

Iga Lis - reżyseria filmu "Bałtyk"

Filip Wiłkomirski - rola w filmie "Brat"

Kordian Kądziela - reżyseria filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy

Tobiasz Wajda - rola w filmie "Ministranci"

Emi Buchwald - reżyseria filmu "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej"