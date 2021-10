Na przestrzeni ostatnich lat wiele gwiazd publicznie przyznało że zamierza ograniczyć spędzanie czasu w Internecie do niezbędnego minimum.

Aktorka Jennifer Love Hewitt powiedziała niedawno, że po urodzeniu trzeciego dziecka pragnie skupić się na życiu rodzinnym, dlatego robi przerwę od mediów społecznościowych. "Potrzebuję resetu i odpoczynku" - wyznała w opublikowanej na Instagramie relacji wideo.

Zagorzałą przeciwniczką mediów społecznościowych jest również Selena Gomez , która wielokrotnie opowiadała w wywiadach o szkodach, jakie wyrządziło jej psychice nadmierne korzystanie z popularnych serwisów. "Całe moje pokolenie na tym ucierpiało. Narażanie się na okrutne komentarze i ciągłe porównywanie się do innych wyrządza nam wielką krzywdę" - przekonywała gwiazda w rozmowie z "Los Angeles Times".

Eksperci od dawna mówią o negatywnym wpływie nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne. Badania dowiodły, że bezrefleksyjne oglądanie przefiltrowanej rzeczywistości, jaką pokazuje na swoich profilach znakomita większość użytkowników najpopularniejszych serwisów, może doprowadzić do pogorszenia kondycji psychicznej i zmniejszenia zadowolenia z życia. Uleganie iluzjom stwarzanym przez te platformy zwiększa ryzyko depresji i stanów lękowych, skutecznie obniżając przy tym naszą samoocenę.

Zendaya o problemach psychicznych

Wypowiedzieć się na ten temat postanowiła się również Zendaya . Aktorka znana m.in. z głośnego serialu HBO "Euforia" przyznała, że zbyt intensywne korzystanie z mediów społecznościowych nasiliło u niej stany lękowe. Zendaya znalazła się wśród celebrytów zaproszonych do "Brave Together" - globalnej inicjatywy marki kosmetycznej Maybelline New York mającej na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie wsparcia osobom, które się z nimi borykają.

"Zawsze byłam nieśmiałym dzieckiem. Jakiś czas temu odkryłam, że bycie aktywną w mediach społecznościowych wywołuje u mnie lęk. Staję się wówczas niespokojna, za dużo myślę i analizuję" - wyznała Zendaya w rozmowie z "People".

25-letnia aktorka, którą obserwuje na Instagramie rekordowe 110 milionów użytkowników, zaznaczyła, że podjęta niedawno decyzja o ograniczeniu korzystania z social mediów już przynosi pozytywne skutki. "Nie publikowałam postów, co zapewne denerwowało moich fanów. Rozumiem to, ale czułam, że muszę o siebie zadbać. Bycie aktywną w mediach społecznościowych nasila u mnie stres i niepokój, sprawia, że jestem przytłoczona. To nie jest tego warte" - skwitowała gwiazda.

