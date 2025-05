Zbyt odważny dla Cannes? Uznany reżyser o selekcji festiwalu

Lapid jest jednym z najciekawszych współczesnych reżyserów wywodzących się z Izraela. Jego "Synonimy" otrzymały Złotego Niedźwiedzia w Berlinie w 2018 roku. Z kolei "Kolano Ahed" z 2021 roku uhonorowano Nagrodą Jury podczas festiwalu w Cannes.

"Yes!". O czym opowiada nowy film Nadava Lapida

"Yes!" to połączenie prowokacyjnej satyry z musicalem. Opowiada o małżeństwie izraelskich artystów, którzy zgadzają się napisać hymn na zlecenie rosyjskiego oligarchy. Fabuła filmu nawiązuje do wydarzeń z 7 października 2023 roku.

Jordan Ruimy z portalu "World of Reel", który widział jedynie połowę filmu, opisuje ją jako "głośną, niekomfortowa i wyzbytą z subtelności" oraz "przeładowaną muzyką, polityką i gniewem". Dodał, że nie może się doczekać, aż zobaczy film z całości. Pozytywne recenzje pojawiły się także w wielu prestiżowych serwisach, między innymi "The Hollywood Reporter", "The Vulture", "Variety", "Screen" i "IndieWire".

Nadav Lapid o selekcji 78. MFF w Cannes. "Może ktoś się przestraszył"

Tym większe jest zaskoczenie, że "Yes!" nie znalazło się w najważniejszej sekcji festiwalu w Cannes. Niektórzy zastanawiają się, czy treść filmu nie była zbyt prowokacyjna. W rozmowie z "IndieWire" Lapid tak odniósł się do decyzji organizatorów. "O [brak 'Yes!' w Konkursie Głównym] należałoby zapytać osoby odpowiedzialne za selekcję, a nie mnie. Może mój film kogoś zaniepokoił. Może ktoś się przestraszył. Mogę jedynie stwierdzić, że ten film w czasie produkcji i po jej zakończeniu stał się — wbrew mojej woli — narzędziem, które mierzy tchórzostwo i odwagę" - mówił reżyser.

W czasie realizacji filmu wielu członków obsady rezygnowało z występu lub odchodziło w trakcie zdjęć, tłumacząc się chorobą. Lapid porównał ten okres do przeprowadzania operacji pod przykrywką — z minimalną ilością sprzętu, unikaniem rozgłosu i poczuciem ciągłego zagrożenia.