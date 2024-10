Październik jest idealnym miesiącem na oglądanie upiornych filmów. W czasie kiedy wielu przygotowuje się na celebrację Halloween dobrze jest sięgnąć po nastrojową historię z dreszczykiem. Platforma streamingowa Netflix oferuje mnóstwo wciągających tytułów, które idealnie pasują na ten czas i umożliwiają widzom przeniesienie się w światy pełne wiedźm, wampirów czy duchów.

"Halloween"

Filmy z serii "Halloween" to niekwestionowane październikowe klasyki. Na platformie Netflix widzowie mogą znaleźć produkcję z 2018 roku w reżyserii Davida Gordona Greena, która jest kontynuacją oryginału z 1978 Johna Carpentera, który tym razem pełnił funkcję producenta.

Reklama

Dzieło opowiada o ponownej konfrontacji Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) z jej najgorszym koszmarem - Michaelem Meyersem. W noc poprzedzającą Halloween rozbił się autobus, którym byli przewożeni szaleńcy z zamkniętego ośrodka. Jednym z pasażerów był Michael Meyers, groźny psychopata, który od czterdziestu lat nie przebywał na wolności, a teraz w końcu udało mu się zbiec. Od razu kieruje się do domu Laurie Strode, ofiary, której nie udało mu się zgładzić cztery dekady temu.

"Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii"

Folklor i lokalne wierzenia mogą być źródłem wielu strachów, czego świetnym przykładem jest dzieło Roberta Eggersa "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii". Historia przenosi widzów do zawartej w tytule Nowej Anglii w 1630 roku. Angielski farmer wraz ze swoją żoną i piątką dzieci postanawia opuścić plantację. Celem ich podróży staje się położone na uboczu gospodarstwo, które graniczy z ponurym lasem, gdzie okazuje się czaić nieznane zło. Niepokojące wydarzenia wystawiają rodzinę na trudną próbę.

Produkcja zdobyła aż dwie statuetki Independent Spirit: za najlepszy debiut scenariuszowy i najlepszy film debiutancki.

Halloweenowe horrory na Netflixie: "Obecność"

Jak Halloween, to nie można obyć się bez historii o zjawiskach paranormalnych. Doskonałym wyborem w tej tematyce będzie "Obecność" z 2013 roku z udziałem Very Farmigi, Patricka Wilsona oraz Lili Taylor.

Historia przenosi widzów na farmę w Rhode Island. Rodzina, która dopiero co zaczęła tam mieszkać, zaczyna doświadczać trudnych do wytłumaczenia zdarzeń nadprzyrodzonych. Ostatecznie decydują się na zgłoszenie sprawy do specjalistów, cenionej pary badaczy niezwykłych zjawisk.

"Gnijąca Panna Młoda"

"Gnijąca Panna Młoda" przenosi widzów w niczym nieograniczony świat reżysera Tima Burtona. To animacja poklatkowa, którą artysta zrealizował wraz z Mikem Johnsonem. Osadzona w chłodnym świecie historia opowiada o nieszczęśliwym młodzieńcu, Victorze (Johnny Depp), który zostaje zmuszony do zaaranżowanego małżeństwa z młodą arystokratką. Chłopak nieudolnie ćwiczy ślubną przysięgę, przebywając w upiornym lesie. Gdy dochodzi do kluczowego momentu swojej kwestii, przesuwa obrączkę po gałązce, uwalniając z świata umarłych tytułową gnijącą pannę młodą. I wtedy zaczynają się problemy...

W tej produkcji jest wszystko - czarny humor, tańczące szkielety, piosenki o śmierci, upiorny wątek romantyczny i mroczne zaświaty. Czego można chcieć więcej?

Zdjęcie "Gnijąca panna młoda" / TIM BURTON ANIMATION / LAIKA ENTCollection ChristopheL via AFP / Getty Images

"Hubie ratuje Halloween"

Wielu z pewnością zaskoczy obecność tego tytułu w zestawieniu. W żadnym stopniu nie jest to horror, jednak w przyjemny (i nieco również głupkowaty) sposób oddaje cukierkowy nastrój świętowanego w Ameryce Halloween. W obsadzie zobaczymy również wielu lubianych aktorów jak m.in.: Adama Sandlera Steve'a Buscemiego, Raya Liottę, Bena Stillera czy Kevina Jamesa.

Głównym bohaterem jest Hubie Dubois (Adam Sandler), który każdego roku w Halloween pilnuje, żeby mieszkańcy jego rodzinnego miasteczka Salem bawili się bezpiecznie. Jego starania pozostają jednak niedocenione, a sam mężczyzna uchodzi za miejscowego głupka. Ze względu na zbiegłego przestępcę na kilka dni przed wielkim dniem i pojawienie się tajemniczego nowego sąsiada, Hubie zachowuje wyjątkową czujność. Kiedy mieszkańcy zaczynają znikać, próbuje przekonać wszystkich wokół o tym, że potwory naprawdę istnieją i tylko on może stawić im czoła.

Będzie to dobra produkcja dla tych, którym niestraszny niecno naciągane żarty, fajtłapowatość bohaterów, slapstickowy humor lub którzy po prostu mają ochotę na coś lżejszego. Jeśli ten nastrój wam opowiada, sprawdźcie również koniecznie brazylijski film "Wampir w rodzinie" (2023).

Jakie filmy warto obejrzeć w Halloween? Najlepsze produkcje na Netflixie

Biblioteka Netflixa jest bogata w produkcje wywołujące u widza dreszcz emocji. Poza wymienionymi wyżej tytułami warto również dać szansę takim upiornym filmom jak: "Teksańska masakra piłą mechaniczną", "Rodzina Addamsów", "Piła", "Platforma", "Ciche miejsce", "Uciekaj!".

Zobacz też: Horror dla osób o mocnych nerwach. Ile części serii planuje reżyser?