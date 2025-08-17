Tragiczne wyniki "Śnieżki" to wina medialnej nagonki? Gal Gadot nie ma wątpliwości



"Śnieżka" weszła na ekrany kin na całym świecie, także w Polsce, 21 marca 2025 roku. W roli głównej wystąpiła znana z "West Side Story" Stevena Spielberga Rachel Zegler. W Złą Królową wcieliła się Gal Gadot. Za kamerą stanął Marc Webb, twórca "500 dni miłości" i dylogii "Niesamowitego Spider-Mana".

Film jednak nie spotkał się z ciepłym przyjęciem. Aktorska wersja klasycznej animacji okazała się jedna z największych porażek kasowych w historii Disneya. Kosztujący 270 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 202 miliony.

Disney zrzucił winę za porażkę filmu na polityczną aktywność Rachel Zegler w sieci. Gal Gadot widzi jednak inne wyjaśnienie problemu.

Porażka "Śnieżki" winą polityki?

Podczas niedawnego występu w izraelskim programie telewizyjnym "The A Talks", Gadot stwierdziła, że słabe wyniki kasowe "Śnieżki" wynikały częściowo z "presji" Hollywood, by negatywne komentarze zawsze były wycelowane w Izrael.

"Na celebrytów wywierana jest presja, żeby wypowiadali się przeciwko Izraelowi. I wiesz, tak się stało" - stwierdziła w trakcie wywiadu.

W dalszej części rozmowy podkreśliła jednak, że stara się nie dać wygrać swojemu rozczarowaniu.

"Ale tak to już jest. Raz się wygrywa, raz przegrywa".

Cóż, "Śnieżka" zdecydowanie przegrała i film szybko trafił na platformę VOD. Już po 82 dniach od debiutu w kinach, produkcję można było znaleźć na Disney+.

Niedługo po publikacji wywiadu, aktorka zaczęła prostować swoje wypowiedzi. Wytłumaczyła, że jej odpowiedź była zbyt emocjonalna, a film okazał się porażką nie tylko ze względu na presję.

Gal Gadot: bogaty życiorys

W młodości Gal Gadot odbyła obowiązkowe szkolenie w ramach służby państwowej. Choć wcześniej zdobyła tytuł Miss Izraela i reprezentowała swój kraj w konkursie Miss Universe, nie zwolniło jej to z tego obowiązku. Doświadczenia z tego okresu, w tym praca nad sprawnością fizyczną, pomogły jej później w karierze aktorskiej - szczególnie przy roli Gisele w serii "Szybcy i wściekli".

W 2016 roku Gadot wcieliła się w Wonder Woman w filmie "Batman vs Superman: Świt sprawiedliwości".