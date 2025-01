Skandaliczne zachowanie Jamesa Franco. Wyszedł na jaw incydent sprzed lat

46-letni James Franco to aktor pochodzący z Ameryki. Popularność zdobył rolą Daniela Desario w serialu młodzieżowym "Luzaki i Kujony". Sukcesem stała się telewizyjna kreacja Jamesa Deana w biograficznym dramacie telewizyjnym "James Dean - buntownik?". Widzowie kojarzą go również z licznych komedii m.in. "Dlaczego on?", "Wywiad ze Słońcem Narodu" czy "Boski Chillout". Jego ostatnia większa rola to postać Tommy'ego Wiseau w filmie "The Disaster Artist", za który został nagrodzony Złotym Globem.

James Franco i niestosowne zachowania

Mimo sukcesów zawodowych James Franco nie cieszy się dobrą reputacją. Aktor wielokrotnie oskarżany był o poważne nadużycia. Dopuścił się przewinień wobec setek studentów uczęszczających do założonej przez niego szkoły aktorskiej "Studio 4". Został pozwany nawet o molestowanie. Jedną z osób, która potwierdziła informacje o skandalicznych zachowaniach gwiazdy była amerykańska aktorka - Sarah Tither-Kaplan.

Zbulwersowany Franco nie panował nad emocjami

Paul Rust, amerykański aktor, wraz z kolegą z branży, Mattem Gourleyem, już od dłuższego czasu tworzy podcast "With Gourley & Rust", w którym porusza tematy związane z filmami. W jednym z odcinków wspomniał o niestosownym i nieprofesjonalnym zachowaniu Jamesa Franco podczas jednego z planów zdjęciowych, na którym panowie pracowali razem. Zbulwersowany gwiazdor miał średnio wywiązywać się z obowiązków, a później agresywnie opuścić plan.

"Raz byłem świadkiem, jak James Franco stracił nad sobą kontrolę (...) To było dosłownie dwa dni po tym, jak Franco prowadził Oscary. Był zdenerwowany, ponieważ recenzje nie były zbyt dobre. Miał zły nastrój. Doszło w końcu do momentu, w którym James Franco wstaje, kopie krzesło i wybiega z pomieszczenia" - wspominał Rust.

Zachowanie Jamesa Franco było spowodowane złym występem na 83. gali rozdania Oscarów, którą prowadził wspólnie z Anne Hathaway. Gwiazdy średnio zgrały się w duecie, publiczność wyraźnie widziała, że niezbyt radzą sobie razem na scenie. Po gali posypały się krytyczne opinie o obu aktorach. Franco dał upust emocjom podczas późniejszych nagrań promocyjnych do jego filmu "Wasza Wysokość".

Zdjęcie James Franco i Anne Hathaway na 83. gali rozdania Oscarów / Kevin Winter / Getty Images

Aktor już od kilku lat nie pojawia się w znanych hollywoodzkich produkcjach.

