Choć współcześnie wiele z efektów filmowych nie robi już na nas wrażenia, tak pewna scena z produkcji "Obcy - Ósmy pasażer Nostromo" (1979) Ridley'a Scotta wciąż fascynuje. W momencie, gdy mały ksenomorf wypełznął z klatki piersiowej Kane'a, granego przez Johna Hurta, reżyser zaszokował nie tylko widzów, ale także dla obsady, w tym Sigourney Weaver. Scena z tzw. "chestbursterem" była na tyle przełomowa, że nawet tak fascynujący reżyser jak Stanley Kubrick nie mógł pojąć, w jaki sposób Scott tego dokonał.

"Obcy - Ósmy pasażer Nostromo": Kulisy kręcenia kultowej sceny

Scenariusz do filmu "Obcy" został napisany przez Dana O'Bannona, przyszłego geniusza stojącego za "Powrotem żywych trupów". Fabuła jest prosta, ale wciągająca - załoga komercyjnego frachtowca o nazwie Nostromo zostaje zaatakowana przez obcą istotę, która wybija ich jednego po drugim. Założenie jest podobne do wielu innych produkcji z gatunku horroru. Tym jednak, co wyróżnia "Obcego", to mrożąca krew w żyłach, wręcz gotycka sceneria, świetna obsada, interesująca protagonistka grana przez Sigourney Weaver (jako Ellen Ripley) i budzący przerażenie potwór, zaprojektowany przez szwajcarskiego artystę, H.R. Gigera.

Choć Ridley Scott nie był pierwszym wyborem do nakręcenia produkcji 20th Century Fox, jako jedyny nie rzucił scenariuszem po przeczytaniu sceny z pierwszym pojawieniem się obcego na statku. Zetknięcie ze scenariuszem wspominał w rozmowie z The Hollywood Reporter w 2019 roku:

"Dotarłem do strony, na której napisano: 'A potem to coś wychodzi z klatki piersiowej faceta'. I myślę sobie: 'To zniechęciło czterech reżyserów' - ponieważ byłem numerem pięć na liście. Oczywiście, poprzednia czwórka pomyślała: 'Co?!? To niedorzeczne' i po prostu to odłożyli".

Zdjęcie Sigourney Weaver, Yaphett Kotto i Harry Dean Stanton w filmie "Obcy - Ósmy pasażer Nostromo" / AKPA

Zamiast się przestraszyć, Ridley Scott był zaintrygowany i pewny siebie, tym bardziej, że miał już wcześniejsze doświadczenia jako projektant. W wywiadzie dla Empire, Ridley Scott powiedział, że scena została zrealizowana poprzez przykręcenie sztucznej klatki piersiowej do stołu, pod którą znajdował się John Hurt. Kiedy obcy wywołał eksplozję, zaczęto pompować sztuczną krew. Gdy powstał pomysł na realizację, pozostało wymyślić, w jaki sposób wywołać u obsady realistyczną reakcję.

Kiedy Kane zaczyna wić się z bólu i upada na stół podczas kolacji, otacza go załoga Nostromo, w skład której wchodzą Ripley (Weaver), Dallas (Tom Skerritt), Parker (Yaphet Kotto), Brett (Harry Dean Stanton), Lambert (Veronica Cartwright) i Ash (Ian Holm). Kiedy koszulka mężczyzny zostaje rozerwana, a ksenomorf wyślizguje się na zewnątrz, załoga odskakuje w autentycznym szoku i przerażeniu. Choć wiedzieli, że taka scena nadejdzie, nie mieli pojęcia, w jaki sposób zostanie zrealizowana.

Ta scena zafascynowała Stanley'a Kubricka. Po seansie musiał wykonać telefon

W roku premiery filmu Scotta Stanley Kubrick był już znanym i cenionym twórcą. Na ekranie dokonywał rzeczy wyglądających na niemożliwe. Choć fascynował widzów i znał wiele intrygujących publiczność sztuczek, nie mógł pojąć, w jaki sposób udało się twórcom "Obcego" osiągnąć taki efekt.

Według relacji Ridley'a Scotta, zaledwie tydzień po premierze "Obcego", Kubrick zadzwonił do niego, informując, że właśnie obejrzał film:

"Zapytał prosto z mostu. 'Jak, u licha, udało ci się zrobić to coś wychodzące z jego klatki piersiowej? Mam odbitkę, uruchomiłem ją na maszynie i nie widzę żadnego cięcia'. Więc powiedziałem: 'Cóż, kazałem Johnowi Hurtowi wyciąć dziurę w stole, położyć się w okropnej, niewygodnej pozycji i zrobiłem skorupę z włókna szklanego...'. Przerwał mi: "Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Genialne".

"Obcy: Romulus": Film z kultowej serii już w kinach!

"Obcy: Romulus" powraca do korzeni kultowej serii science fiction. Akcja produkcji rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w filmach "Obcy - 8. pasażer Nostromo" a "Obcy - decydujące starcie". Tytułowy Romulus to dryfujący w kosmosie wrak stacji badawczej.

Film obecnie jest wyświetlany w kinach. Jego premiera w Polsce odbyła się 15 sierpnia 2024.

