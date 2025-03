Prawda o ich związku wyszła na jaw po jego śmierci. Wszystko zdradziły akta

Jeff Baena i Aubrey Plaza rozstali się przed jego śmiercią

Jeff Baena i Aubrey Plaza nie byli już razem w chwili śmierci reżysera - wynika z raportu medycyny sądowej hrabstwa Los Angeles. Dokument potwierdza, że para rozwiodła się po przeprowadzce aktorki do Nowego Jorku we wrześniu, na kilka miesięcy przed styczniową tragedią, donosi "Entertainment Weekly".

Raport sekcji zwłok ujawnia, że Baena, znany z takich filmów jak "Drugie życie Beth" i "Joshy", zmagał się z problemami psychicznymi. W październiku jego otoczenie zauważyło niepokojące sygnały, co doprowadziło do interwencji i rozpoczęcia terapii. Niestety, pomimo podjętych działań, reżyser odebrał sobie życie w styczniu tego roku. Miał 47 lat.

Reklama

Ostatni kontakt między Baeną a Plazą miał miejsce kilka godzin przed tragedią. Filmowiec został znaleziony w swoim domu w Los Angeles przez osobę, która wyprowadzała jego psa.

Jeff Baena - ceniony twórca kina niezależnego

Jeff Baena urodził się 29 czerwca 1977 roku. Ukończył szkołę filmową na Uniwersytecie w Nowym Jorku, a później przeniósł się do Hollywood. Na początku kariery pracował dla takich hollywoodzkich osobistości jak Robert Zemeckis oraz David O. Russell. Napisał m.in. scenariusz komediodramatu "Jak być sobą" (2004), w którym główne role zagrali Dustin Hoffman, Mark Wahlberg oraz Isabelle Huppert.

Jeff Baena był cenionym twórcą niezależnego kina. Jego reżyserski debiut, "Drugie życie Beth" (2014), w którym Plaza zagrała główną rolę, zapoczątkował ich owocną współpracę. Para spotykała się od 2011 roku i pracowała razem nad wieloma projektami, w tym nad filmami "Joshy" (2016), "Godzinki" (2017) oraz serialem "Cinema Toast" (2021). Ostatnią produkcją Baeny była czarna komedia "Zawrót głowy" (2022), w której również wystąpiła Plaza.

Po śmierci Baeny, Aubrey Plaza wydała krótkie oświadczenie, w którym nazwała to wydarzenie "niewyobrażalną tragedią" i podziękowała za okazane wsparcie. W subtelny sposób oddała mu hołd podczas specjalnego odcinka "SNL50: The Anniversary Special", zakładając koszulkę tie-dye - nawiązanie do ich wspólnej pasji podczas kwarantanny.

Zobacz też: Ta rola była dla niego spełnieniem marzeń. "Wow, to się dzieje"