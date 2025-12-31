Policja utajnia śledztwo w sprawie śmierci Roba Reinera i jego żony

Nakaz sądu wszedł w życie 29 grudnia 2025 roku. Na jego mocy lekarz sądowy może informować o swoich ustaleniach tylko osoby przypisane do sprawy. Zakazane jest upublicznianie informacji o śledztwie, a także związanych z nim notatek, raportów i zdjęć.

W sprawie zatrzymano 32-letniego Nicka Reinera, młodszego syna zamordowanych. Obecnie przebywa on w areszcie. Postawiono mu podwójny zarzut zabójstwa pierwszego stopnia. Może mu grozić nawet kara śmierci lub dożywotnie pozbawienie wolności.

W oświadczeniu przedstawiciele policji z Los Angeles zaznaczyli, że przyczyna śmierci Reinerów jest już znana publicznie. Zakaz ma na celu zapewnienie, że śledczy pracujący nad sprawą dowiedzą się o ważnych szczegółach dotyczących zbrodni przed mediami. Dziennikarze zaznaczają z kolei, że decyzja o ograniczeniu informacji dotyczącej sprawy, która od kilku tygodni jest bardzo publiczna, nie należy do najczęstszych.

Rob Reiner. Kim był tragicznie zmarły artysta?

Rob Reiner był jednym z najbardziej lubianych twórców hollywoodzkich. Zaczynał jako aktor. Za występy w serialu "All in the Family" otrzymał dwie nagrody Emmy. W 1984 roku rozpoczął karierę reżyserską. W czasie dekady nakręcił szereg uwielbianych i cenionych produkcji: "Oto Spinal Tap", "Stań przy mnie", "Narzeczoną dla księcia", "Kiedy Harry poznał Sally", "Misery" i "Ludzi honoru".

Śmierć Roba Reinera i jego żony. W sprawie zatrzymano ich syna

Ciała reżysera i jego żony Michele zostały znalezione w godzinach wieczornych w niedzielę 14 grudnia 2025 roku w ich posiadłości w Los Angeles. Ich bliscy zostali zaalarmowani przez masażystkę, która pojawiła się na umówioną wizytę, ale nie mogła skontaktować się z małżeństwem. Na miejscu zjawiła się szybko ich córka Romy wraz ze swoją współlokatorką. To ona odkryła ciało swojego ojca. Jej współlokatorka zadzwoniła po policję i służby ratownicze. Ich przedstawiciele znaleźli na terenie posiadłości ciało Michele Reiner. Powodem śmierci małżeństwa były liczne rany zadane ostrym narzędziem. Tego samego dnia zatrzymano Nicka Reinera.

Mężczyzna ma za sobą historię uzależnienia od narkotyków. Niektóre serwisy podały, że dzień wcześniej miał pojawić się ze swoimi bliskimi na przyjęciu zorganizowanym przez komika Conana O’Briena. Z powodu zachowania Nicka miało dojść do kłótni między nim i jego ojcem. O sprawie pisał między innymi magazyn "People". Doniesieniom tym zaprzeczył jednak "New York Times".