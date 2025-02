Pokaz filmu "Ludzie" w 30 krajach na całym świecie. "W obliczu wojny jesteśmy bezbronni"

"Ludzie": absurd i okrucieństwo wojny. Pokazy w 30 krajach

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. W ramach "trzeciej rocznica solidarności z Ukrainą" w 30 krajach na świecie zostaną zorganizowane pokazy specjalne filmu "Ludzie" Macieja Ślesickiego i Filip Hilleslanda. Fabularna produkcja pokazuje absurd i okrucieństwo wojny oraz dramat ludności cywilnej. Światu wciąż trzeba przypominać, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

"Mimo wielokrotnych deklaracji, że nie chcę już robić filmów, wydarzyło się coś, co sprawiło, że złamałem swoje postanowienie. Wiadomość o okrucieństwach popełnionych przez Rosjan, którzy najechali Ukrainę, wywołała we mnie wściekłość. To chyba najlepszy powód, dla którego reżyser - czując bezsilną złość i niesprawiedliwość - robi film. Napisałem scenariusz oparty na prawdziwych wydarzeniach. Musiałem je tylko połączyć. Absurd i okrucieństwo wojny najbardziej dotyka ludność cywilną, dlatego stworzyliśmy film opowiedziany ich oczami" - mówi Maciej Ślesicki.

"Chcemy, żeby świat dowiedział się, jak potworne jest to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Już za tydzień rozpoczniemy serię pokazów w tak odległych miejscach, jak Brazylia, Meksyk, Tunezja, Tajlandia, Singapur, Wenezuela, Japonia, USA i oczywiście w wielu krajach Europy" - pisze na swym profilu na Facebooku Artur Zaborski , który odpowiada za organizację całego wydarzenia.

"Naszą misją jest przypomnienie światu, że wojna na Ukrainie wciąż trwa i pochłania życie niewinnych i bezbronnych ludzi" - mówi dziennikarz filmowy, a jego słowa cytuje branżowy magazyn "The Hollywood Reporter". "Musieliśmy pokazać, że w obliczu tragedii wojny wszyscy jesteśmy bezbronni. To wyjątkowe wydarzenie jest istotnym przypomnieniem tego ważnego przesłania i sposobem na pokazanie Ukraińcom, że mocno stoimy po ich stronie" - dodaje.

Pokazy filmów odbędą się m.in. w takich miastach, jak Algier (Algieria), Bangkok (Tajlandia), Berlin (Niemcy), Brasília (Brazylia), Bruksela (Belgia), Dakar (Senegal), Dublin (Irlandia), Genewa (Szwajcaria), Haga (Holandia), Kijów (Ukraina), Londyn (Wielka Brytania), Meksyk (Meksyk), Nowy Jork, Waszyngton, DC i Seattle (USA), Tokio (Japonia), Vancouver (Kanada) i Watykan.

O czym opowiada film "Ludzie"?

Niewidoma dziewczynka, która zostaje opiekunką grupy sierot. Lekarka, która staje przed ogromnym dylematem moralnym. Nastolatka, która za wszelką cenę usiłuje ocalić swoją malutką siostrę. Starsza kobieta, która traci męża. Matka, która rusza na front, by odnaleźć syna. Ania, Olena, Nastya, Lyuba i Maria - pięć z pozoru zwykłych kobiet, które wojna zmusiła do heroizmu i nieplanowanego bohaterstwa.

Ich przeplatające się losy składają się w symboliczną opowieść o miłości, poświęceniu i człowieczeństwie. "Ludzie" to wstrząsający, poruszający do głębi film inspirowany prawdziwymi relacjami z ogarniętej wojną Ukrainy. To przerażający obraz pożogi wojennej widziany oczami ukraińskich kobiet, które aby ocalić siebie i najbliższych, zmuszone zostały, by działać.

W filmie występują m.in. Cezary Pazura i Oksana Czerkaszyna. Na ekrany polskich kin "Ludzie" trafią 21 lutego 2025 roku. Dystrybutorem tytułu jest Mówi Serwis.