Oscary przesunięte? Sensacyjne doniesienia z Hollywood po tragedii w Los Angeles

Los Angeles w tarapatach. Hollywoodzkie gwiazdy zmuszone do ewakuacji

Takiego scenariusza nie wymyśliłby nawet najlepszy scenarzysta w historii. Niedługo po rozpoczęciu wyczekiwanego przez wielbicieli kina na całym świecie sezonu nagród w Hollywood, Los Angeles boryka się z poważną sytuacją kryzysową. W hrabstwie szaleje żywioł ognia. Rozpętały się cztery pożary. Ponad 400 tysięcy osób w Kalifornii pozostaje bez prądu, a dziesiątki tysięcy osób otrzymało nakazy ewakuacji, w tym największe hollywoodzkie gwiazdy.

O potrzebie opuszczenia domu poinformowali już za pośrednictwem mediów społecznościowych choćby Mark Hamill, znany z serii "Gwiezdne Wojny", oraz Mandy Moore, ceniona za rolę w serialu "This Is Us". Aktorzy nie wiedzą, jak długo będą musieli przebywać poza swoimi posiadłościami. Moore wyraziła nawet obawę o to, czy jej willa nie została już strawiona przez ogień.

Dramatyczna wydarzenia postawiły pod znakiem zapytania głosowanie członków Akademii nad nominacjami oscarowymi. Rozpoczęło się ono 8 stycznia. Lista oficjalnym kandydatów do Oscarów 2025 miała zostać ogłoszona 17 stycznia. Doszło jednak do nagłego zwrotu akcji w tej sprawie. Według najnowszych doniesień harmonogram oscarowy został zmodyfikowany. Prezentacja osób nominowanych do Oscarów została przesunięta.

Nagły zwrot akcji. Ogłoszenie oscarowych nominacji przesunięte przez tragedię

Jak podaje Variety, termin głosowania na nominacje do Oscara został przedłużony o dwa dni z powodu pożarów w Kalifornii. Ogłoszenie nominacji, pierwotnie zaplanowane na 17 stycznia, zostało przeniesione na 19 stycznia. Wydłużony został również termin głosowania. Blisko 10 tysięcy członków Akademii miało oddać głosy do 12 stycznia. Teraz mogą to zrobić do 14 stycznia.

Akademia poinformowała o zmianach, wysyłając do członków maila z rozpiską wprowadzonych modyfikacji w kalendarzu oscarowym oraz słowami otuchy dla tych, którzy zostali dotknięci pożarami.

"Chcemy złożyć najgłębsze kondolencje tym, którzy zostali dotknięci niszczycielskimi pożarami w południowej Kalifornii" - cytuje treść maila portal Variety. "Tak wielu naszych członków i kolegów z branży mieszka i pracuje w rejonie Los Angeles i myślimy o was".

Wszelkie zmiany w harmonogramie oscarowym podyktowane są również przesunięciem premier tytułów ubiegających się o nominacje, które miały odbyć się w tym tygodniu. Inną modyfikacją w planach oscarowych jest choćby postanowienie, że międzynarodowy pokaz filmów pełnometrażowych zaplanowany na środowy wieczór odbędzie się w dalszej części tygodnia.

Nie tylko Oscary. BAFTA i Critics Choice Awards też zmieniają plany

Środowisko z przerażeniem w oczach patrzy na wydarzenia w Kalifornii. Chcąc skupić się na tym, co teraz najważniejsze, przekładają wydarzenia, na których miała być obecna cała światowa filmowa śmietanka towarzyska. To dlatego BAFTA Tea Party zostanie przeniesione z 11 stycznia, a ceremonia wręczenia nagród Critics Choice Awards została przesunięta z 12 na 26 stycznia.

