Mroczny klaun odkryje swoje tajemnice? Nowy wpis reżysera mówi wszystko

"Terrifier": o czym opowiada seria filmów Damiena Leone?

"Terrifier" to wyjątkowa seria grozy, która w wielu momentach balansuje na granicy groteski i makabry. Głównym bohaterem serii jest mim o pseudonimie Art The Clown, w którego wcielił się niezwykle ekspresyjny David Howard Thornton. Zachowanie klauna trudno określić jako jednoznaczne - w jednej chwili jest niezwykle potulnym, uśmiechniętym bohaterem, przywodzącym na myśl postać głupowatego Jasia Fasoli czy bohaterów granych przez Charliego Chaplina, by za chwilę przemienić się w bezkompromisowego psychopatę.

Sceny z serii "Terrifier" często pojawiają się w trendach internetowych, a sam Art The Clown stał się królem wszelakich memów, jednak warto mieć na uwadze, że mimo pewnego uroku głównego bohatera są to krwawe filmy gore dla osób o naprawdę mocnych nerwach.

Damien Leone odkryje największą tajemnicę Arta The Clowna

29 stycznia Damien Leone, pomysłodawca i twórca głośnej serii horrorów, obchodził 43 urodziny. W podzięce za życzenia reżyser zdecydował się na uchylenie rąbka tajemnicy w związku z kolejną częścią filmu "Terrifier". Z jego wpisu na platformie X wynika, że w czwartej odsłonie produkcji w końcu poznamy historię głównego bohatera.

"Dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe. Pomyślałem, że też mam dla was prezent! Prace nad scenariuszem 'Terrifiera 4' trwają i wygląda na to, że będzie to najbardziej odlotowy, ekscytujący, paskudny, przerażający, emocjonujący i całkowicie satysfakcjonujący finał. P.S. W końcu ujawnię pochodzenie Arta".