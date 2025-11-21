Kultowy serial powróci jako film? "Świat tego potrzebuje"

"Jeśli spojrzeć na [sytuację na świecie, przede wszystkim w Europie, staje się jasne, że] świat potrzebuje Jacka Bauera" – mówił producent.

Z kolei według Briana Grazera, który także pracował przy uznanym serialu, format był martwy przez ponad dekadę z powodów finansowych. Każdy sezon składał się z 24 odcinków, co potęgowało koszty. Gdyby zdecydowano się na powrót formatu w formie serialowej, powstałbym on z myślą o dysponujących większymi budżetami platformach streamingowych.

Imagine Entertainment to firma produkcyjna założona w 1985 roku przez Grazera i Rona Howarda. Współpracowała między innymi przy nagrodzonym Oscarem dla najlepszego filmu "Pięknym umyśle".

Reklama

Zdjęcie Kiefer Sutherland w ósmym sezonie serialu "24 godziny" / 20th Century Fox Licensing/MerchEAST NEWS / East News

"24 godziny". O czym opowiadał kultowy serial?

"24 godziny" to serial stworzony przez Joela Surnowa i Roberta Cochrana, który był emitowany przez stację Fox w latach 2001-2014. Doczekał się dziewięciu sezonów, 204 odcinków i filmu telewizyjnego "24 godziny – Odkupienie" (2008). Każdy sezon poza dziewiątym składał się z 24 odcinków, w których narracja była prowadzona w czasie rzeczywistym.

Głównym bohaterem jest Jack Bauer (Kiefer Sutherland), pracownik fikcyjnej agencji CTU, zajmującej się zwalczeniem terroryzmu. W pierwszym sezonie musi zapobiec zamachowi na życie senatora Davida Palmera (Dennis Haysbert), który ma szansę zostać pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

W czasie swej emisji "24 godziny" wyróżniono 68 nominacjami do nagrody Emmy. Otrzymały 20 statuetek, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego (2006), najlepszego aktorka w serialu dramatycznym (Sutherland, 2006), najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym (Cherry Jones, 2009) i najlepszego scenariusza serialu dramatycznego (2002).