Kolejny sukces filmu Mary Tamkovich "Pod szarym niebem". Trzy nagrody!

"Pod szarym niebem": trzy nagrody dla filmu Mary Tamkovich

"Wracam do domu z trzema nagrodami. 'Pod szarym niebem' wygrywa w kategoriach najlepszy film fabularny, najlepsza aktorka dla niesamowitej Aliaksandra Vaitsekhovich i najlepszy aktor dla cudownego Valentin Novopolskij. (...) Gratulacje dla wszystkich zwycięzców i nominowanych oraz wielkie brawa dla całej ekipy, która wkłada tyle wysiłku w zorganizowanie tego święta białoruskich opowieści" - napisała na swoim profilu na Facebooku reżyserka Mara Tamkovich.

Jej film Pod szarym niebem" jest inspirowany prawdziwą historią białoruskich dziennikarzy, Ihara Ilyasha i Katsiaryny Andreyevej, którzy mierzą się z coraz bardziej okrutną presją reżimu Łukaszenki.

Białoruś, 2020. Trwają protesty po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich. Antyreżimowa dziennikarka Lena prowadzi transmisję z pacyfikacji pokojowej demonstracji. Namierza ją milicyjny dron i Lena zostaje zatrzymana. Jej mąż, Ilja robi wszystko, żeby uratować żonę, lecz władza jest zdeterminowana, by złamać ich oboje.

"Pod szarym niebem": kilkanaście nagród w Polsce i na świecie

Film Mary Tamkovich "Pod szarym niebem" (2025) otrzymał już kilkanaście nagród w Polsce i na świecie.

Kilka dni temu Mara Tamkovich otrzymała nagrodę Odkrycia Empiku w kategorii Film. W grudniu 2025 roku została uhonorowana Nagrodą im. Krzysztofa Krauzego, przyznawaną przez Gildia Reżyserów Polskich, "za bezkompromisowy portret małżeństwa, stawiającego opór totalitarnej opresji. Obraz spełniony i dojrzały, którego autorka, z głębokim poczuciem odpowiedzialności, w bezwzględny sposób bada prawdziwość więzi i siłę oddania".

Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2024 roku Mara Tamkovich odebrała za "Pod szarym niebem" nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film.

Na Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" w 2025 roku reżyserka otrzymała Wielkiego Jantara za najlepszy pełnometrażowy debiut fabularny. W Koszalinie artystka odebrała również Nagrodę Dziennikarzy za "odwagę obywatelskiego sprzeciwu wobec tyranii białoruskiej dyktatury, nagrodę otrzymuje obraz, który trzyma za gardło i przypomina o wartości wolnego dziennikarstwa".

Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym "Tofifest" w Toruniu tytuł zdobył w 2025 roku nagrodę "Złotego Anioła" w konkursie filmów polskich "From Poland".